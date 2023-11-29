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@洛阳人：严格遵守“禁改限” 切记“安全第一条”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 08:57

　　昨日，我市有关部门再次呼吁广大市民，要严格遵守“禁改限”规定，不在禁放区域燃放烟花爆竹，共同营造欢乐、祥和、安全的节日氛围。

　　可以燃放烟花爆竹，但要看清燃放时间、禁放区域

　　1月15日，市政府发布了关于2024年春节期间烟花爆竹燃放“禁改限”的通告，明确可以燃放烟花爆竹，对燃放时间、禁放区域等作出了规定。

　　燃放时间：2月2日(小年)17时至2月3日1时，2月9日(除夕)17时至2月10日(正月初一)1时，2月10日(正月初一)6时至23时，2月14日(正月初五)6时至23时，2月24日(正月十五)6时至23时。

　　禁放区域：(一)主城区(涧西、西工、老城、瀍河、洛龙)禁放区域：邙岭大道(不含)以南、丝路大道(不含)以东、南山大道(不含)以北、二广高速(不含)以西。(二)化工园区禁放区域：1.黄河北：河阳街道、吉利街道、康乐街道、西霞院街道。2.黄河南：滨河大道、鹤飞大道、焦柳大道以南，孟长路以东，邙岭以北，光武路以西。除此以外，通告还规定了其他禁放区域，包括医院、图书馆、博物馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等。

　　烟花爆竹“惹祸”多，燃放时要注意安全

　　燃放烟花爆竹导致的安全事故并不鲜见。去年1月，我省某地2名孩童在小区门口燃放烟花时，将烟花扔进下水道，引起爆炸，致1死1伤。

　　前不久，市城管局发布安全提醒，呼吁市民不要向窨井内投放点燃的烟花爆竹。据介绍，窨井属于有限空间，里面的污水、粪便等发酵后会产生沼气(主要成分为甲烷)，沼气属可燃性气体。窨井内的沼气达到一定浓度时，遇到点燃的烟花爆竹，会发生爆燃，造成严重的安全事故。

　　燃放烟花爆竹既污染空气，又产生噪声

　　昨日上午，我市启动重污染天气橙色预警响应。市生态环境局相关负责人介绍，燃放烟花爆竹时会产生大量PM2.5，造成空气污染。

　　此外，燃放烟花爆竹时产生的噪声可高达135分贝，超出了人体可承受范围，严重影响人们的身体健康。

　　“燃放烟花爆竹既污染空气，又产生噪声，请大家遵守‘禁改限’规定，齐心协力抵制破坏环境的不良行为。”该负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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