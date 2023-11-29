暖心服务迎佳节 洛阳市将推出多项暖心服务举措

记者6日从我市多个部门获悉，春节假日期间，我市将推出多项暖心服务举措，为市民和游客营造欢乐、祥和、安全的节日氛围，让大家快快乐乐过大年。

记者6日从我市多个部门获悉，春节假日期间，我市将推出多项暖心服务举措，为市民和游客营造欢乐、祥和、安全的节日氛围，让大家快快乐乐过大年。

推行智慧停车服务

近日，我市城管部门连续推出惠民便民举措，赢得市民和游客好评。

市城管局相关负责人介绍，春节期间，城管部门将对28个景区周边的95个停车场、26652个泊位，实行专人管理、专人引导服务。另外，城管部门将推行智慧停车服务，推动景区周边停车场信息并网，实现泊位信息实时显示。

我市城管部门积极推进车站、景区景点、商圈周边56座公厕实行24小时免费开放，并完善标识标牌。2024年新春焰火晚会将于2月10日在定鼎门遗址公园宁人坊举行，城管部门将根据情况机动调配移动公厕，为市民和游客如厕提供方便。

开展志愿服务活动

“欢迎来到洛阳，送您一个福字，助您在洛阳玩得开心，过个好年！”6日，在洛阳龙门站出站口，几名身穿红马甲的志愿者正热情地接待刚出站的乘客。连日来，洛阳龙门站会聚了多支志愿服务队伍。

记者从市文明办获悉，春节期间，我市将重点开展“文明有礼”“暖心有爱”“诚信有序”3项志愿服务活动,为游客提供多种形式的暖心服务。

开通4条公交假日专线

为丰富市民假日出行选择，市公交集团目前开通4条公交假日专线。

公交假日专线运行时间是2月3日、10日、11日、12日、13日、14日、15日、16日、17日、24日、25日。

●假日1号专线

洛邑古城—应天门，停靠站点：洛邑古城、丽景门(地铁1号线丽景门站A口)、应天门(地铁1号线应天门站A口)。

●假日2号专线

洛阳站—洛阳古墓博物馆，停靠站点：洛阳站(地铁2号线洛阳火车站C口)、王城大道邙岭大道口北(地铁2号线邙岭站D口，仅去程停靠)、洛阳古墓博物馆。

●假日3号专线

高铁龙门站—龙门石窟，停靠站点：高铁龙门站(地铁2号线龙门高铁站)、龙门石窟。

●假日5号专线

武汉南路蓬莱路口南—洛阳博物馆(隋唐城遗址植物园北门)，停靠站点：武汉南路蓬莱路口南(去程)、蓬莱路武汉南路口东(回程)、联盟路武汉南路口、西苑路周山大道口(去程，地铁1号线上海市场站A口)、西苑路牡丹路口(回程，地铁1号线上海市场站C口)、牡丹广场、九都西路南昌路口东、九都路上阳路口西、洛阳博物馆。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 谢娜娜 刘嘉仪）