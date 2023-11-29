春节“氛围组”上线 洛阳城中年味儿浓

“看着挂在枝头上的红灯笼，一下就有过年的感觉了！”近日，在洛龙区开元湖公园，前来散步的市民宋贺文说。跟着宋贺文的脚步，沿着开元湖公园健身步道行走，只见步道外侧的树木枝干上，大红灯笼已高高挂起，浓浓的“中国年”气息呼之欲出。

“看着挂在枝头上的红灯笼，一下就有过年的感觉了！”近日，在洛龙区开元湖公园，前来散步的市民宋贺文说。跟着宋贺文的脚步，沿着开元湖公园健身步道行走，只见步道外侧的树木枝干上，大红灯笼已高高挂起，浓浓的“中国年”气息呼之欲出。

夜幕降临，行走在瀍河区的街道上，节日氛围扑面而来——行道树上一根根灯带缠绕树干，一个个彩饰挂满枝头，远远望去像点点繁星，流光溢彩，成为夜晚一道亮丽的风景线。

记者从市城管局了解到，为营造节日氛围，扮靓古都夜景，按照市委、市政府工作部署，连日来，我市各城市区和相关单位积极开展春节氛围营造和亮化提升工作。截至目前，全市已完成龙门大道、开元大道、中州路等31条主要道路亮化，洛阳龙门站综合交通枢纽北广场、兴洛湖公园、龙门石窟、应天门等11处广场、核心景区亮化设施已安装到位，共计悬挂灯带、灯串90余万米，悬挂亮化灯具10万余盏。

“目前，全市的春节氛围营造工作已基本完成。”市委宣传部相关负责人说，按照相关方案，各县(区)均要选取3条以上每条长度不少于1500米的辖区内主干道、商业街、重点路段积极营造节日氛围，同时在重点区域摆放节庆装饰，利用户外大屏滚动播放春节宣传标语。

此外，春节期间，我市将持续组织开展文化科技卫生“三下乡”活动和“我们的中国梦——文化进万家”活动，把农技知识、文化服务、科普宣传、健康检查等送到基层，组织广大文艺工作者深入农村、社区等开展形式多样、内涵丰富的文艺活动，进一步丰富群众精神文化生活。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强 胡慧娟 曾艳军）