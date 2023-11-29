市纪委监委常态长效推进作风建设 一刻不停纠治“四风”

坚持提醒在前、教育在先，通报违反中央八项规定精神典型问题88批309人，发送廉洁提醒短信270万条；坚持“严”的基调不动摇，查处违反中央八项规定精神问题754起，处理处分732人；深入开展违规配备和使用公车问题专项治理，全市涉及公车违纪违法问题数量同比下降67.3%……

市城乡一体化示范区纪工委监察工委紧盯“车轮上的腐败”问题，联合区机关事务管理局等部门开展春节期间隐形变异“四风”问题监督检查 肖航 摄

坚持提醒在前、教育在先，通报违反中央八项规定精神典型问题88批309人，发送廉洁提醒短信270万条；坚持“严”的基调不动摇，查处违反中央八项规定精神问题754起，处理处分732人；深入开展违规配备和使用公车问题专项治理，全市涉及公车违纪违法问题数量同比下降67.3%……

2023年，全市纪检监察机关发扬钉钉子精神，紧盯重点、精准施治、持续发力，靶向纠治“四风”顽瘴痼疾，持之以恒加固中央八项规定堤坝，推动全市党风政风持续向好、新风正气不断充盈，以作风建设新成效为洛阳经济社会高质量发展提供坚强保障。

纠“四风”一刻不能松、半步不能退。十二届市纪委四次全会对“常态长效落实中央八项规定精神”提出明确要求，强调要持续开展“违规吃喝、违规收送礼品礼金”问题专项整治，严肃查处“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下级”等问题，精准发现、从严处理“快递送礼”及借培训考察、党建活动之名公款旅游等改头换面问题，有效防止隐形变异。细化风腐同查同治工作举措，既“由风查腐”又“由腐纠风”。坚持从领导机关抓起、从领导干部改起，紧盯加重基层负担现象，持续整治文山会海改头换面、督查调研扎堆、工作过度留痕、任务层层加码等问题。

孟津区纪委监委成立专项督导组，采取查阅资料、现场察看等形式，紧盯各单位公务接待、公车使用等关键环节，持续开展监督检查。图为专项督导组到区直单位调阅相关凭证 吕晓鹏 摄

连日来，全市各级纪检监察机关认真贯彻落实十二届市纪委四次全会精神，紧盯“四风”新表现新动向，通过明察暗访、随机抽查、交叉互查等方式开展监督检查，深化整治违规公款吃喝、公车私用、以快递物流方式“隔空送礼”、收送电子红包等问题，坚决清除隐藏在人情往来背后的腐败，持续释放查纠“四风”不止步、不停歇、不放松的强烈信号，确保春节期间风清气正、欢乐祥和。

在重要节点前强化提醒教育是纠治“四风”的重要举措。市纪委监委印发《2024年元旦春节期间监督落实中央八项规定精神工作方案》，督促各地各单位在节前通过观看警示教育片、忏悔视频等方式开展警示教育，并向全市党员领导干部发送廉洁提醒短信，敲响廉洁过节警钟。

宜阳县纪委监委通过手机短信、县优化营商环境政务监督平台，向全县党员干部、规模以上企业负责人、个体工商户等推送廉洁提醒短信，打好廉洁过节“预防针”。新安县纪委监委在节前及时通报违反中央八项规定精神典型问题，督促各乡镇、机关单位召开节前警示教育大会、开展廉政谈话提醒，重申各项纪律规定。

隐形变异“四风”问题是纪检监察机关纠治的重点。伊川县纪委监委采取部门协作联查、“室组地”联动等方式，成立5个常态化监督检查组，明察暗访内部食堂、加油站、快递点、新建项目工程等场所，聚焦“不吃公款吃老板”、“不吃饭店吃家宴”、“连枪”加油、以快递物流方式“隔空送礼”等“四风”隐形变异问题开展监督检查。偃师区纪委监委联合该区市场监管、税务等部门组成联合监督检查组，对辖区内酒店、餐馆等餐饮场所进行随机抽查，通过查看账目、抽查餐饮发票等方式，严查公职人员出入高档经营场所、接受管理和服务对象宴请等违规违纪行为。

借助科技手段提升发现“四风”问题的精准性。汝阳县纪委监委借助大数据平台，运用信息化手段前移监督关口，对全县331辆公车运行轨迹进行监督检查，追踪公车可疑轨迹，推动公车规范管理和使用。洛龙区纪委监委在“一码”监督智慧平台增设“监督投诉”板块，将平台二维码海报张贴到全区157个村(社区)，发动群众力量紧盯“四风”问题。

读古代先贤的廉政故事、讲历史名人家规家训、捏廉洁主题黏土……在涧西区长春社区邻里中心的寒假托管班，一场“廉文化迎新春”活动给孩子们带来了无穷的快乐。大家在创作“清廉”画作的同时，还接受了廉洁文化的洗礼与浸润。

全市各级纪检监察机关把树新风摆在更加突出的位置，深化运用地方廉洁文化资源，充分发挥廉洁文化教育、引领和浸润作用，以优良党风持续引领社风民风向上向善。嵩县纪委监委组织党员干部开展“廉润万家”廉洁家风建设系列活动，通过邀请全县各单位“一把手”家属召开家庭助廉座谈会、现场剪廉字写廉语、签订家庭助廉承诺书等方式，引导广大党员干部及其家属共守廉洁家门、共树廉洁家风。

节点就是考点。春节将至，全市纪检监察机关将紧盯节日期间易发多发“四风”问题，紧密联系本地区本部门作风实际，常抓不懈、纠树并举，坚决遏制不正之风，推进作风建设常态化长效化，着力营造风清气正的节日氛围。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）