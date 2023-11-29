洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市纪委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 08:26

　　昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于推进高质量发展、加强巡视工作重要讲话精神，中央纪委、省纪委及市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

　　会议指出，市两会的胜利召开，必将鼓舞全市人民进一步坚定创新发展、高质量发展的信心决心，汇聚起加快现代化洛阳建设的强大力量。全市纪检监察机关要持续树牢“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”的全局意识，聚焦市委全会及市两会部署的重点任务，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，找准找实服务保障中心大局的切入点和着力点。要持续树牢正确执纪导向，旗帜鲜明为干事创业者撑腰鼓劲，以正风肃纪反腐新成效推动现代化洛阳建设迈上新台阶、开创新局面。

　　会议强调，要不折不扣落实中央纪委国家监委关于加强基层纪检监察监督的有关要求，进一步优化县区纪委监委机关机构设置，着力破解制约基层监督执纪办案的实践难题，不断净化基层政治生态。要持续加强理论武装，健全长效机制，巩固拓展主题教育和队伍教育整顿成果，纵深推进新征程洛阳纪检监察工作高质量发展。

　　会议对进一步做好春节期间重点工作进行了部署，强调要坚决守牢安全底线，全面排查重点区域和关键环节的风险隐患，确保办案安全万无一失。要持续纠治“四风”顽疾，严肃查处“四风”背后可能存在的腐败问题，持续释放拒腐防变从作风严起的鲜明导向。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 温暖过大年！洛阳市气象局发布春节天...
  • 64场招聘会送岗3万余个 洛阳就业援助...
  • 最新！春节期间洛阳客车运行情况
  • 事关烟花爆竹燃放！洛阳这些区域禁放
  • 助力现代物流强市建设！洛阳新增3家A...
  • 10个方面！2024年洛阳市重点民生实事确定
  • 时间、地点公布！春节后洛阳将举办4场...
  • 张灯结彩 喜迎佳节【组图】
  • 独属于洛阳的浪漫！牡丹“超前”绽放...
  • 1月工业总产值同比增长18.38%！洛阳石...
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605