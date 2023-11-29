昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于推进高质量发展、加强巡视工作重要讲话精神，中央纪委、省纪委及市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

昨日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记关于推进高质量发展、加强巡视工作重要讲话精神，中央纪委、省纪委及市委有关工作要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议指出，市两会的胜利召开，必将鼓舞全市人民进一步坚定创新发展、高质量发展的信心决心，汇聚起加快现代化洛阳建设的强大力量。全市纪检监察机关要持续树牢“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”的全局意识，聚焦市委全会及市两会部署的重点任务，扭住“三项重点工作”，用好“三个重要抓手”，找准找实服务保障中心大局的切入点和着力点。要持续树牢正确执纪导向，旗帜鲜明为干事创业者撑腰鼓劲，以正风肃纪反腐新成效推动现代化洛阳建设迈上新台阶、开创新局面。

会议强调，要不折不扣落实中央纪委国家监委关于加强基层纪检监察监督的有关要求，进一步优化县区纪委监委机关机构设置，着力破解制约基层监督执纪办案的实践难题，不断净化基层政治生态。要持续加强理论武装，健全长效机制，巩固拓展主题教育和队伍教育整顿成果，纵深推进新征程洛阳纪检监察工作高质量发展。

会议对进一步做好春节期间重点工作进行了部署，强调要坚决守牢安全底线，全面排查重点区域和关键环节的风险隐患，确保办案安全万无一失。要持续纠治“四风”顽疾，严肃查处“四风”背后可能存在的腐败问题，持续释放拒腐防变从作风严起的鲜明导向。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)