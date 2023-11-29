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市委政法委员会第一次全体（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 08:23

　　昨日下午，市委政法委员会第一次全体(扩大)会议召开，传达学习习近平总书记对政法工作的重要指示及中央、省委政法工作会议精神，深入学习省市两会精神，研究审议有关工作方案，部署下步工作。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

　　2023年，全市政法战线全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，党的政治建设全面加强，政治社会大局持续稳定，平安洛阳建设成效明显，服务发展大局有力有效，为全市改革发展稳定大局作出积极贡献。

　　会议指出，要充分肯定成绩，准确把握形势，始终保持昂扬斗志和坚定信心，不断增强工作责任感、使命感，进一步完善党对政法工作绝对领导、全面领导的制度机制，进一步提高运用法治思维、法治方式和改革创新的办法破难题、解新题的能力和水平，进一步提升服务现代化洛阳建设的成效，进一步加强政法队伍建设，再接再厉、乘势而上、再创佳绩。

　　会议强调，要强化担当作为，全面加强政法机关党的政治建设，坚决筑牢政治忠诚，持续强化党的绝对领导，认真完成巡视巡察整改任务，奋力推进政法工作高质量发展。要坚持总体国家安全观，持续推进“161”工作机制贯彻落实，把防范化解重大风险作为工作的基点，推动全市政治社会大局安全持续稳定。要加快提升社会治理效能，纵深推进常态化扫黑除恶斗争，不断完善平安创建机制，全面深化“三清两建”，着力加强矛盾纠纷预防化解，巩固深化酒驾类问题综合治理成果，不断夯实平安洛阳建设根基。要持续提升法治化营商环境建设水平，着力强化执法司法监督，全面深化政法领域改革，全力服务保障经济社会发展大局。要坚决扛起全面从严管党治警政治责任，从严正风肃纪，提升能力作风，完善保障机制，努力锻造新时代过硬政法铁军。

　　市领导楚国剑、徐哲、封勇参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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