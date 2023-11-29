新春走基层：冰天雪地里，民宿这么“热”

大雪初霁，云开日出。伏牛山腹地，栾川重渡沟白茫茫一片，一派银装素裹的景象。重渡沟早已扬名在外。当下，慕名而来的，是游客。重返家乡的，还有游子。

绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山！

大雪初霁，云开日出。伏牛山腹地，栾川重渡沟白茫茫一片，一派银装素裹的景象。重渡沟早已扬名在外。当下，慕名而来的，是游客。重返家乡的，还有游子。

忙！已是腊月二十八，年轻人梁梦华为新民宿营业后迎来的头一个春节做着最后的准备，贴窗花、备年货、定菜单，每一处细节都力求完美。

房前有溪，屋后有山，院子里有游泳池，房间内有落地窗。梁梦华为自家民宿取了一个时尚文艺的名字——“晚风几许”。

返乡前，梁梦华在广州打拼，眼见山里的“旅游饭”越来越香，心头自然痒痒。“早动过心，但真要‘跨界’，心里还是没有底儿。”梁梦华坦言。过去，伏牛山乡村旅游尽管很火，但面临“夏热冬冷”“一年吃一季、一季吃一年”的尴尬。

“滴滴……”正聊着，一辆布草洗涤配送车停在院外。梁梦华起身，把屋内整理好的布草送出大门。这是布草洗涤中心上门“取件”了。

“拿布草来说，就曾令人头疼。”梁梦华说。原来，乡亲们开办家庭宾馆，大把精力要花在收拾床单被罩上。去年，栾川打造“百村千宿”旅游用品一站式体验中心，其子项目布草洗涤中心就建在距离梁梦华家不到2公里的地方，彻底解决了“布草之累”。

其实，民宿经营千头万绪，布草只是一个小小的“线头”。梁梦华之所以铁了心回来，得益于栾川“百村千宿”全国招募行动计划的一揽子扶持政策。

梁梦华掰着指头，细说端详——

钱从哪儿来？村里得知梁梦华有返乡念头且创业资金有限时，联系银行上门服务。短短几天他就成功申请了额度高、利率低、期限长的“民宿贷”。“足足300万元！”这个意想不到的额度，让梁梦华缺钱的问题迎刃而解。

银行为啥敢贷？一来是看好民宿经济前景，更重要的是县里设立风险补偿金，让银行吃了“定心丸”。不只是梁梦华，目前栾川“民宿贷”已累计投放2800多笔、金额超7亿元。

房子好盖，运营才是最大的挑战。“咱们想到的、想不到的，‘百村千宿’计划都安排上了！”梁梦华说，在民宿建设阶段，他就多次受邀报名参加“民宿金管家”培训班。只用很短时间，他就从“小白”变成了“行家”。

去年夏天，“晚风几许”赶在旺季开业。梁梦华打起精神，在迎来送往间改善细节、提升服务。栾川“21度的夏天”也没让年轻的创业者失望。半年下来，小院有50万元入账。

对于伏牛山民宿而言，真正的考验在冬季。由于海拔高、气温低，夏季避暑的好去处，到了冬天却是一片萧索。今年，为鼓励民宿冬季经营，栾川特意出台民宿取暖补贴政策。

政策加持、品质升级，梁梦华和身边的民宿主们再次交出了一份漂亮的新春答卷——“订单火爆”！

“所有的幸运都绝非偶然。”梁梦华感慨。跻身顶流，是洛阳文旅的大逻辑；旅居乡村，是独一无二的“心体验”。政策和市场的机遇叠加，让“冰天雪地”也能淘到“金山银山”。

“亲！踏雪寻梅、围炉煮茶、豫西民俗、特色美食……我们准备好了，欢迎家人们回家过年！”梁梦华发出新春之邀、翘首以盼。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 秀一 豫炯文/图）