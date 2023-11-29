洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

新春走基层：冰天雪地里，民宿这么“热”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.08 08:18

　　绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山！

　　大雪初霁，云开日出。伏牛山腹地，栾川重渡沟白茫茫一片，一派银装素裹的景象。重渡沟早已扬名在外。当下，慕名而来的，是游客。重返家乡的，还有游子。

　　忙！已是腊月二十八，年轻人梁梦华为新民宿营业后迎来的头一个春节做着最后的准备，贴窗花、备年货、定菜单，每一处细节都力求完美。

　　房前有溪，屋后有山，院子里有游泳池，房间内有落地窗。梁梦华为自家民宿取了一个时尚文艺的名字——“晚风几许”。

　　返乡前，梁梦华在广州打拼，眼见山里的“旅游饭”越来越香，心头自然痒痒。“早动过心，但真要‘跨界’，心里还是没有底儿。”梁梦华坦言。过去，伏牛山乡村旅游尽管很火，但面临“夏热冬冷”“一年吃一季、一季吃一年”的尴尬。

　　“滴滴……”正聊着，一辆布草洗涤配送车停在院外。梁梦华起身，把屋内整理好的布草送出大门。这是布草洗涤中心上门“取件”了。

　　“拿布草来说，就曾令人头疼。”梁梦华说。原来，乡亲们开办家庭宾馆，大把精力要花在收拾床单被罩上。去年，栾川打造“百村千宿”旅游用品一站式体验中心，其子项目布草洗涤中心就建在距离梁梦华家不到2公里的地方，彻底解决了“布草之累”。

　　其实，民宿经营千头万绪，布草只是一个小小的“线头”。梁梦华之所以铁了心回来，得益于栾川“百村千宿”全国招募行动计划的一揽子扶持政策。

　　梁梦华掰着指头，细说端详——

　　钱从哪儿来？村里得知梁梦华有返乡念头且创业资金有限时，联系银行上门服务。短短几天他就成功申请了额度高、利率低、期限长的“民宿贷”。“足足300万元！”这个意想不到的额度，让梁梦华缺钱的问题迎刃而解。

　　银行为啥敢贷？一来是看好民宿经济前景，更重要的是县里设立风险补偿金，让银行吃了“定心丸”。不只是梁梦华，目前栾川“民宿贷”已累计投放2800多笔、金额超7亿元。

　　房子好盖，运营才是最大的挑战。“咱们想到的、想不到的，‘百村千宿’计划都安排上了！”梁梦华说，在民宿建设阶段，他就多次受邀报名参加“民宿金管家”培训班。只用很短时间，他就从“小白”变成了“行家”。

　　去年夏天，“晚风几许”赶在旺季开业。梁梦华打起精神，在迎来送往间改善细节、提升服务。栾川“21度的夏天”也没让年轻的创业者失望。半年下来，小院有50万元入账。

　　对于伏牛山民宿而言，真正的考验在冬季。由于海拔高、气温低，夏季避暑的好去处，到了冬天却是一片萧索。今年，为鼓励民宿冬季经营，栾川特意出台民宿取暖补贴政策。

　　政策加持、品质升级，梁梦华和身边的民宿主们再次交出了一份漂亮的新春答卷——“订单火爆”！

　　“所有的幸运都绝非偶然。”梁梦华感慨。跻身顶流，是洛阳文旅的大逻辑；旅居乡村，是独一无二的“心体验”。政策和市场的机遇叠加，让“冰天雪地”也能淘到“金山银山”。

　　“亲！踏雪寻梅、围炉煮茶、豫西民俗、特色美食……我们准备好了，欢迎家人们回家过年！”梁梦华发出新春之邀、翘首以盼。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞 通讯员 秀一 豫炯文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
    一着凉就感冒 试试这个小方子
        “大夫，我又感冒了，稍一着凉就感冒，太难受了。这到底是咋回事儿？”近日，49岁的张女士到市东方人民医院(...
  • ·寒假防近视，少吃糖多运动
  • ·@所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 温暖过大年！洛阳市气象局发布春节天...
  • 64场招聘会送岗3万余个 洛阳就业援助...
  • 最新！春节期间洛阳客车运行情况
  • 事关烟花爆竹燃放！洛阳这些区域禁放
  • 助力现代物流强市建设！洛阳新增3家A...
  • 10个方面！2024年洛阳市重点民生实事确定
  • 时间、地点公布！春节后洛阳将举办4场...
  • 张灯结彩 喜迎佳节【组图】
  • 独属于洛阳的浪漫！牡丹“超前”绽放...
  • 1月工业总产值同比增长18.38%！洛阳石...
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605