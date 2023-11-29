@所有人，从政坊游园免门票啦！还有其他公园春节活动……

7日，记者从从政坊游园获悉，为配合2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会(正月初一)和2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会(正月十五)，从政坊游园将于2月10日(正月初一)和2月24日(正月十五)上午8点至12点向游客免费开放，在此期间游客可免门票进园游玩。

7日，记者从从政坊游园获悉，为配合2024“穿越盛唐洛阳年·杜康之夜”新春焰火晚会(正月初一)和2024“穿越盛唐洛阳年·前进之夜”元宵焰火晚会(正月十五)，从政坊游园将于2月10日(正月初一)和2月24日(正月十五)上午8点至12点向游客免费开放，在此期间游客可免门票进园游玩。

为了保障游客安全，从政坊游园将于2月10日(正月初一)、2月24日(正月十五)中午12点闭园，请游客朋友们合理安排出行。

据悉，春节期间，从政坊游园“2024年从政坊童梦穿越节儿童主题庙会”将于2月10日(正月初一)开幕。快来看看有什么好玩的吧~

穿越盛唐洛阳年，赏灯观演逛公园。今年春节期间，王城公园、隋唐城遗址植物园活动同样精彩纷呈。

王城公园以“龙舞华章贺新岁，华灯璀璨映王城”为主题，打造一场集壮观灯组、趣味庙会于一体的璀璨王城盛宴。

2024王城新春游园会暨迎春灯会

时间：2月7日-2月25日

隋唐城遗址植物园以“龙吟隋唐洛阳年”为主题，通过打造万里长城、双龙戏珠、隋唐盛世等巨型灯组与热闹精彩的游园庙会，展现盛世隋唐的古今风貌。

2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会

时间：2月7日-2月25日

快来携家人度过一个喜庆热闹的洛阳年吧~

(洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳)