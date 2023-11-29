市领导看望慰问老领导老同志

在2024年新春佳节即将来临之际，市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文等市领导分别慰问或委托有关方面负责同志慰问了何泽民、段运劳、刘典立、常振义、潘汉平、李传安、周宗良、刘应安、潘文魁、宋克耀、高凌芝、王立林、王全乐、王墨林、郭丛斌、常康、张广祥、杨宏保、张何良、范金澄、王昌兴、李本荣、周国华、张书田、张松涛、段松茂、郭栋、孙长印、杨玉龙、吴喜照、石海钦、李柳生、黄元元、原文涛、白志刚、刘湖镜、马振宇、陈卫平、王树仁、王松涛、谢勇华、邬晓芒、翟应征、贺敏、梅冬魁、窦祖皖、刘为民、李富恩、衡正元、宗廷轩、张素环、李良龙、李胜平、王亦丁、谢留峰、于建庄、谷树森、孙君奎、张世敏、张生伟、肖宏滨、曾丹梅、苏立樾、邓同美、丁川、陈登庭、姜涛、雷清、侯超英、张太义、马东安、马志强、朱美荣等老同志，向他们送上诚挚问候和节日祝福，对他们长期以来对洛阳发展的关心、支持和贡献表示衷心感谢。

在2024年新春佳节即将来临之际，市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文等市领导分别慰问或委托有关方面负责同志慰问了何泽民、段运劳、刘典立、常振义、潘汉平、李传安、周宗良、刘应安、潘文魁、宋克耀、高凌芝、王立林、王全乐、王墨林、郭丛斌、常康、张广祥、杨宏保、张何良、范金澄、王昌兴、李本荣、周国华、张书田、张松涛、段松茂、郭栋、孙长印、杨玉龙、吴喜照、石海钦、李柳生、黄元元、原文涛、白志刚、刘湖镜、马振宇、陈卫平、王树仁、王松涛、谢勇华、邬晓芒、翟应征、贺敏、梅冬魁、窦祖皖、刘为民、李富恩、衡正元、宗廷轩、张素环、李良龙、李胜平、王亦丁、谢留峰、于建庄、谷树森、孙君奎、张世敏、张生伟、肖宏滨、曾丹梅、苏立樾、邓同美、丁川、陈登庭、姜涛、雷清、侯超英、张太义、马东安、马志强、朱美荣等老同志，向他们送上诚挚问候和节日祝福，对他们长期以来对洛阳发展的关心、支持和贡献表示衷心感谢。希望老同志们一如既往关心支持洛阳发展，多提宝贵意见，积极献计献策，为不断开创现代化洛阳建设新局面贡献更多智慧和力量。

老同志们一致认为，过去的一年，市委市政府全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记重要指示，认真落实党中央、省委部署要求，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，经济发展实现了稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，各项工作取得新进展新成效。大家一致表示，将弘扬优良传统、不忘初心使命，持续为推进现代化洛阳建设助力添彩。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯翔)