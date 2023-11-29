洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市领导看望慰问老领导老同志
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 22:30

　　在2024年新春佳节即将来临之际，市委书记江凌，市长徐衣显，市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会主任李保国，市政协主席孙延文等市领导分别慰问或委托有关方面负责同志慰问了何泽民、段运劳、刘典立、常振义、潘汉平、李传安、周宗良、刘应安、潘文魁、宋克耀、高凌芝、王立林、王全乐、王墨林、郭丛斌、常康、张广祥、杨宏保、张何良、范金澄、王昌兴、李本荣、周国华、张书田、张松涛、段松茂、郭栋、孙长印、杨玉龙、吴喜照、石海钦、李柳生、黄元元、原文涛、白志刚、刘湖镜、马振宇、陈卫平、王树仁、王松涛、谢勇华、邬晓芒、翟应征、贺敏、梅冬魁、窦祖皖、刘为民、李富恩、衡正元、宗廷轩、张素环、李良龙、李胜平、王亦丁、谢留峰、于建庄、谷树森、孙君奎、张世敏、张生伟、肖宏滨、曾丹梅、苏立樾、邓同美、丁川、陈登庭、姜涛、雷清、侯超英、张太义、马东安、马志强、朱美荣等老同志，向他们送上诚挚问候和节日祝福，对他们长期以来对洛阳发展的关心、支持和贡献表示衷心感谢。希望老同志们一如既往关心支持洛阳发展，多提宝贵意见，积极献计献策，为不断开创现代化洛阳建设新局面贡献更多智慧和力量。

　　老同志们一致认为，过去的一年，市委市政府全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记重要指示，认真落实党中央、省委部署要求，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，持续抓好“三项重点工作”，着力用好“三个重要抓手”，经济发展实现了稳中有进、稳中提质、稳中蓄势、稳中向好，各项工作取得新进展新成效。大家一致表示，将弘扬优良传统、不忘初心使命，持续为推进现代化洛阳建设助力添彩。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯翔)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
        每到春节，儿童异物卡喉、烧烫伤等现象总是屡见不鲜。
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
  • ·口腔溃疡连成片，疼得张嘴都困难
  • ·龙马精神 学会“疏情”不烦恼
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 温暖过大年！洛阳市气象局发布春节天...
  • 洛阳市第十六届人民代表大会第二次会...
  • 来洛阳逛庙会、看花灯 这份攻略请收好
  • 洛阳市人民代表大会公告
  • 64场招聘会送岗3万余个 洛阳就业援助...
  • 洛阳“龙”团出道 为您送上龙年祝福
  • 两会瞬间
  • 同小区同户型，为啥安装的暖气片数量不同
  • 最新！春节期间洛阳客车运行情况
  • 检测精度0.4微米！洛阳这家企业在手订...
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605