10个方面！2024年洛阳市重点民生实事确定

记者7日获悉，《2024年洛阳市重点民生实事工作方案》已确定。 记者7日获悉，《2024年洛阳市重点民生实事工作方案》已确定。 洛阳市2024年重点民生实事涉及“人人持证、技能洛阳”、城镇老旧小区改造、安置房项目建设、群众便捷出行、基层医疗机构提质升级、教育资源优化调整、城乡养老服务能力提升、农村人居环境整治、公共服务高质量提升、政务服务便民高效等10个方面。 2024年，洛阳市将继续从全市人民最关心、最直接、最现实的利益问题入手，坚持尽力而为、量力而行，集中办好关系群众切身利益的重点民生实事，努力让改革发展成果更多更公平惠及广大人民群众。 “人人持证、技能洛阳” 主要任务： 大规模开展职业技能培训。 ●全年完成职业技能培训14.7万人次以上。 ●新增技能人才12.8万人以上。 ●新增高技能人才5.7万人以上。 城镇老旧小区改造 主要任务： ●开工改造城镇老旧小区143个、惠及群众26833户。 安置房项目建设 主要任务： ●竣工交付安置房项目9个、5000套。 群众便捷出行 主要任务： ●完成滨河南路(牡丹大桥至龙门大道段)等6条道路提升改造工程。 ●改造提升背街小巷75条。 ●优化、新开通公交线路20条，打造敬老爱老城市公交服务线路2条。 ●新建公共停车场35个、新增停车位6300个。 ●新增新能源充电基础设施7100个。 ●开放24小时公厕不少于100座。 ●新改建农村公路500公里。 ●改造危桥300延米。 基层医疗机构提质升级 主要任务： ●为县区基层医疗卫生机构招收基层订单定向医学生200名。 ●加大全科医生的培养力度，全年培养全科医生200名，每万名常住人口拥有全科医生4.3人。 教育资源优化调整 主要任务： ●大力发展托育服务，新增3岁以下婴幼儿托位2000个。 ●持续推动义务教育优质均衡创建，新建改扩建义务教育学校36所。 ●招聘特岗教师260名。 城乡养老服务能力提升 主要任务： ●在全市新增的“镇改街道”“村改居”同步建设街道、社区养老服务设施，确保全覆盖。 ●评定A级以上社区养老服务设施150个，全市A级以上社区养老服务设施达到500个。 ●推进30个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心。 ●建成集中养老服务站点150个以上。 ●建成村级居家助老服务点300个以上。 农村人居环境整治 主要任务： ●改造农村户厕1.2万户。 ●生活垃圾分类减量处理行政村占比达80%。 公共服务高质量提升 主要任务： ●新建邻里中心65个。 ●建成社区精品书屋20个。 ●建成社区体育公园50个。 ●组织社区文化惠民演出460场。 ●为全市游园绿地、社区(行政村)免费安装或更新体育健身器材100套。 ●开展“社区运动会”“全民健身打卡活动”不少于35场。 政务服务便民高效 主要任务： ●升级“洛快办”App，年度新汇聚上线10项高频便民应用。 ●在教育、民政、住房保障等领域新推出20项高频事项“一网办、一次办”。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）