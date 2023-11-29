1月工业总产值同比增长18.38%！洛阳石化实现“开门红”

5日，记者从中国石化洛阳石化公司获悉，企业今年重点围绕乙烯建设、效益提升“两条主线”发力，在有序推进项目建设的同时，实现1月工业总产值38.4亿元，同比增长18.38%。

5日，记者从中国石化洛阳石化公司获悉，企业今年重点围绕乙烯建设、效益提升“两条主线”发力，在有序推进项目建设的同时，实现1月工业总产值38.4亿元，同比增长18.38%。

聚焦百万吨乙烯项目建设，洛阳石化已完成施工现场临建布置相关设计，以及非预处理区域详勘工作，为项目前期施工奠定了坚实基础。项目地基处理推进过半，强夯作业预计将于3月底整体完成。项目外部道路施工也在有序推进中，其中全长4.7公里的北环路部分区域已具备通车条件，全长2.58公里的世纪大道已完成区域沥青铺设、中央分隔带绿化、污水管道和雨水管道铺设工作，即将实现全线通车。

聚焦效益提升，洛阳石化发挥千万吨级炼油产能优势，不断加强产销匹配，持续开展原油市场研判，动态调整采购比例，通过每周研判跟踪成效，深挖装置加工潜力，精细调整操作参数，不断加大苯、甲苯、混苯、成品油、聚丙烯等高附加值产品出厂力度，今年1月完成成品油销售40.88万吨，同比增长17%，其中航煤销量达8.23万吨，同比增长31%，为企业实现“开门红”提供充分动力。

该企业还通过一“增”一“减”，不断做好提质增效“新文章”——一方面以深度优化创造“大效益”，高标准开展提质增效活动，不断增加产销一体化协同力度，积极贴近市场变化调整产品结构，提升产品创效能力；另一方面实施源头降本减费，通过精细管理，降低公用工程、化剂等消耗，实现节能降耗，同时依托创新实施“清废行动”“绿色企业行动”等，不断推广绿色技术，为发展新质生产力增添更多绿色风采。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵鹏钧 文/图）