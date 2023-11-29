春节假期，二里头夏都遗址博物馆亲子活动等您来

7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，春节假期期间，该博物馆将推出三场公益亲子活动，邀请大家“博物馆里过大年”。
7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，春节假期期间，该博物馆将推出三场公益亲子活动，邀请大家“博物馆里过大年”。
7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，春节假期期间，该博物馆将推出三场公益亲子活动，邀请大家“博物馆里过大年”。
●舞龙飞天灯制作活动
时间：2月11日(正月初二)14：30
活动人数：10人(年龄6岁至12岁之间)
●福运醒狮灯制作活动
时间：2月13日(正月初四)14：30
●好运金鱼灯制作活动
时间：2月14日(正月初五)14：30
活动不收取任何费用，如果您感兴趣，可扫描下方二维码报名预约。需要注意的是，活动当天进馆仍然需要在该博物馆微信公众号上实名预约。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）
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