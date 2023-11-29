春节假期，二里头夏都遗址博物馆亲子活动等您来

7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，春节假期期间，该博物馆将推出三场公益亲子活动，邀请大家“博物馆里过大年”。 7日，记者从二里头夏都遗址博物馆获悉，春节假期期间，该博物馆将推出三场公益亲子活动，邀请大家“博物馆里过大年”。 ●舞龙飞天灯制作活动 时间：2月11日(正月初二)14：30 活动人数：10人(年龄6岁至12岁之间) ●福运醒狮灯制作活动 时间：2月13日(正月初四)14：30 活动人数：10人(年龄6岁至12岁之间) ●好运金鱼灯制作活动 时间：2月14日(正月初五)14：30 活动人数：10人(年龄6岁至12岁之间) 活动不收取任何费用，如果您感兴趣，可扫描下方二维码报名预约。需要注意的是，活动当天进馆仍然需要在该博物馆微信公众号上实名预约。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 文/图）