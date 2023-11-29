大年初一，洛阳市图书馆邀您“品书香过大年”

记者7日从洛阳市图书馆获悉，2月10日(大年初一)，洛阳市图书馆将在一楼大厅举办“书香过大年 欢乐猜灯谜”有奖竞猜活动，让广大读者在浓浓书香和欢声笑语中欢度新春。

记者7日从洛阳市图书馆获悉，2月10日(大年初一)，洛阳市图书馆将在一楼大厅举办“书香过大年 欢乐猜灯谜”有奖竞猜活动，让广大读者在浓浓书香和欢声笑语中欢度新春。

本次活动举办时间为2月10日15时至17时，猜谜活动的谜题涉及文学历史、成语故事、自然现象、汉字知识等，贴近读者朋友日常生活，猜对灯谜的读者还可以现场领取精美礼品。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 张炜 文/图）