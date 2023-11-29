木版画、民俗画、水彩画……这个美术创作展在洛阳市文化馆举办

日前，“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术创作展在洛阳市文化馆开展。

日前，“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术创作展在洛阳市文化馆开展。 日前，“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术创作展在洛阳市文化馆开展。 本次展览共展出70余幅新年画作品，分为《丰收幸福节》《创美新生活》《吉庆闹新春》三个篇章，这些作品题材丰富，形式多样，既有木版画、民俗画、农民画、国画、水彩画和剪纸拼贴等，也有运用新技术、新手段创作的综合绘画、数字绘画等，展现新时代文明实践新成果、城乡融合发展新面貌。本次展览将持续至2月25日，广大市民可免费观展。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图）