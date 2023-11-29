即将开演！隋唐洛阳城新春活动有这些亮点

行进式演绎、沉浸式体验、交互式参与……10日起，“神都迎春·宫里过年”新春主题系列活动将在隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)开展。6日下午，记者探班彩排现场，提前打探本次新春活动的内容、亮点等。

行进式演绎、沉浸式体验、交互式参与……10日起，“神都迎春·宫里过年”新春主题系列活动将在隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)开展。6日下午，记者探班彩排现场，提前打探本次新春活动的内容、亮点等。

6日下午3点多，在明堂天堂，节目《神都大朝会》正紧锣密鼓地彩排。“各位梅花内卫来随我寻找狄相。”“上官大人，可是你吗？”……节目中，初唐名臣上官婉儿、狄仁杰、薛稷等悉数登场，在武则天登基前夕的皇家宴会上，与吐蕃使臣斗智斗勇。

《神都大朝会》节目负责人介绍，该节目将串联起应天门、明堂天堂、九洲池三个景点，复原唐代“元日”皇宫中的“大朝会”，在惊险刺激的剧情中，游客将化身剧中人，执行特殊任务，焕然一新的游戏机制，将带给游客极强的仪式感、沉浸感和参与感。

在应天门景点，2024全新升级版《唐宫乐宴》的彩排也在悄然进行。作为“神都迎春·宫里过年”新春主题系列活动的一大亮点，该节目结合数字媒体艺术，将舞蹈、礼乐、戏剧表演集于一体，让游客在体验汉服变装的同时，享受多元化视听盛宴。

《唐宫乐宴》以女皇武则天在洛阳登基，建立武周政权为时代背景，讲述了在暗流涌动的朝堂之上，不同阵营之间明争暗斗的故事。突厥人为何会说洛阳话？武则天喜欢什么样的乐舞节目？届时，游客将以各国使节的身份走进应天门，全方位感受宫廷宴会的盛大恢宏，同时寻找问题的答案。

乐宴毕，登阙楼。演出结束后，游客可站在气势恢宏的应天门阙楼之上，眺望洛阳城，将宫城区美景尽收眼底。同时，为提升假期迎客力度，《唐宫乐宴》的故事将分为《迎宾篇》《出塞篇》两个篇章，在春节期间随机上演，带给游客开盲盒式的体验。

“神都迎春·宫里过年”新春主题系列活动将在10日(大年初一)全面开启。届时，《神宫乐舞》《唐茶表演》《明堂韶乐》《春节快闪》《春日宴》《神都夜宴》等节目将分别在应天门、明堂天堂、九洲池上演，全天候节目精彩不停，为市民和游客带来“唐”味浓浓的龙年新春。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）