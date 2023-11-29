64场招聘会送岗3万余个 洛阳就业援助月专项活动圆满收官

64场招聘会、送岗35201个……7日，洛阳市2024年就业援助月专项活动亮出“成绩单”，活动期间共走访企业811户，举办各类招聘会64场，提供就业岗位35201个，达成就业意向5576人，帮助328名就业困难人员实现了就业。

64场招聘会、送岗35201个……7日，洛阳市2024年就业援助月专项活动亮出“成绩单”，活动期间共走访企业811户，举办各类招聘会64场，提供就业岗位35201个，达成就业意向5576人，帮助328名就业困难人员实现了就业。

就业是最大的民生。今年1月31日前，市人社部门在全市范围内组织开展就业援助月专项活动，集中帮扶就业困难人员、零就业家庭成员和登记失业残疾人。

帮助一人上岗，就是托起全家的幸福。洛报融媒记者从洛阳市人社局了解到，为加强困难群体就业帮扶，人社部门精心组织、周密部署，并联合各级残联开展走访到户、登记到人、帮扶到位、政策到家等“四到”活动，对援助对象的实际困难和就业需求进行实名登记，录入就业困难人员实名信息库和企业岗位信息库，通过开展“一对一”“面对面”的精准就业帮扶活动，为困难群众送政策、送岗位、送温暖、送信心。

多措并举助企纾困促就业，2024年就业援助月专项活动通过线上线下多形式开展。其中，1月13日，2024年洛阳市就业援助月专项招聘活动在洛龙区泉舜广场成功举办，采取“现场＋网络＋直播”的多层次招聘形式，110余家企业现场送岗4300多个，吸引26936人次通过“直播间”求职，初步达成就业意向1537人，解决重点企业用工人数394人。同时，在“洛阳就业网”“洛阳人才网”，人社部门持续开展“洛阳市2024年就业援助月网络招聘会”，共有162家企业发布就业岗位5114个。

“下一步，我们将继续开展就业帮扶行动，进一步将‘就业援助月’活动与春节后的‘春风行动’无缝对接，通过多频次举办行业专场、直播带岗、劳务输出等各类招聘活动，为求职者深挖就业岗位，为用工企业对接劳务协作，精准搭建供需桥梁，努力实现用工有保障、就业有支持、满意有提升，托起群众‘稳稳的幸福’。”该局有关负责人说。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 孙浩洋 李帆 文/图）