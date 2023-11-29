事关烟花爆竹燃放！洛阳这些区域禁放

日前，市政府发布通告，今年春节期间烟花爆竹燃放实行“禁改限”，可以燃放烟花爆竹，但对燃放时间、禁放区域、个人禁放种类、禁止行为及违法行为处罚作出明确规定。

日前，市政府发布通告，今年春节期间烟花爆竹燃放实行“禁改限”，可以燃放烟花爆竹，但对燃放时间、禁放区域、个人禁放种类、禁止行为及违法行为处罚作出明确规定。

燃放时间

(一)2月2日(小年)17时至2月3日1时；

(二)2月9日(除夕)17时至2月10日(正月初一)1时；

(三)2月10日(正月初一)早6时至23时；

(四)2月14日(正月初五)早6时至23时；

(五)2月24日(正月十五)早6时至23时。

禁放区域

主城区(涧西、西工、老城、瀍河、洛龙)禁放区域：邙岭大道(不含)以南，丝路大道(不含)以东，南山大道(不含)以北，二广高速(不含)以西。

化工园区禁放区域：1.黄河北：河阳街道、吉利街道、康乐街道、西霞院街道；2.黄河南：滨河大道、鹤飞大道、焦柳大道以南，孟长路以东，邙岭以北，光武路以西。

其他禁放区域：1.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内；2.生产、销售、储存易燃易爆物品的场所及周边安全距离100米范围内；3.医院、图书馆、博物馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所；4.车站、机场、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；5.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；6.文物保护单位、重要新闻单位、交通枢纽、输变电设施和重要军事设施；7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；8.其他禁止燃放的区域。

个人禁放种类

《烟花爆竹安全与质量》(GB10631-2013)中的A级、B级产品和需加工安装的C级、D级产品；

拉炮、摔炮、砸炮等危险性大、含高敏感度药物的烟花爆竹；

非法生产、经营的假冒伪劣烟花爆竹。

燃放烟花爆竹的禁止行为

在居民住宅楼楼道、阳台、窗台、楼顶燃放或者向外抛掷；

对准或者指向易燃易爆的物品燃放；

向行人、车辆、建筑物、构筑物和人群密集场所投掷；

其他影响公共秩序、危及他人安全的行为。

未成年人燃放烟花爆竹，应当在其监护人或者其他成年人指导下燃放。

违规违法行为的处罚

对非法生产、运输、储存、销售和违规燃放烟花爆竹的依照《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

市政府将于2月10日(正月初一)、2月24日(正月十五)组织焰火燃放晚会。⑥