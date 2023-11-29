助力现代物流强市建设！洛阳新增3家A级物流企业

记者7日从洛阳市发改委获悉，中国物流采购联合会日前公布第三十七批A级物流企业评审结果，洛阳3家物流企业通过评审，系全市单批次通过评审数量之最。

记者7日从洛阳市发改委获悉，中国物流采购联合会日前公布第三十七批A级物流企业评审结果，洛阳3家物流企业通过评审，系全市单批次通过评审数量之最。 记者7日从洛阳市发改委获悉，中国物流采购联合会日前公布第三十七批A级物流企业评审结果，洛阳3家物流企业通过评审，系全市单批次通过评审数量之最。 A级物流企业是引领物流行业沿着标准化、现代化、规模化方向发展的重要力量。A级物流企业评估分为运输型、仓储型、综合服务型等三类，分别依据各自评估指标体系进行认证，级别由低到高依次为A、AA、AAA、AAAA、AAAAA五个等级。 此次洛阳新增的3家A级物流企业涉及运输型和综合服务型两类，分别为综合服务型4A级物流企业洛阳铵帮物流有限公司；运输型3A级物流企业洛阳丰安运输有限公司和洛阳臻荣物流有限公司。至此，洛阳A级物流企业达19家。其中，5A级物流企业1家，4A级物流企业11家，3A级物流企业7家。 大力发展现代物流，是提质升级新服务的重要抓手。近年来，洛阳市先后入选国家物流枢纽承载城市、国家现代流通战略支点城市，现代物流业发展取得显著成效。 “我市高度重视物流企业的培育工作，全力支持物流企业做大做优做强，并在资金争取、评优评先等方面对A级物流企业予以政策倾斜。”洛阳市发改委相关负责人表示，下一步，发改委将充分发挥综合协调职能，持续加大物流企业培育力度，推动现代物流强市建设取得重大进展。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张黎鸣 文/图）