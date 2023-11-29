最新！春节期间洛阳客车运行情况

记者从洛阳交运集团客运部门获悉，目前，洛阳汽车站、龙门客运中心已公布春节期间客车运行情况，请广大旅客留意。

记者从洛阳交运集团客运部门获悉，目前，洛阳汽车站、龙门客运中心已公布春节期间客车运行情况，请广大旅客留意。

洛阳汽车站

●2月9日(大年三十)

洛阳至济源，12：00之前发5班车，洛阳至周口10:00发车，洛阳至新密13:30发车；

洛阳至登封16:00之前发6班车，洛阳至通许13:10发车，洛阳至柘城7:15发车，洛阳至太康8:40发车，洛阳至南召13:30发车，洛阳至唐河7:15、9:00发车，洛阳至内乡7:00发车、洛阳至长治12:30发车；

洛阳至汝州9:00前发9班车，洛阳至平顶山9:15发车，洛阳至襄县6:30发车，洛阳至舞钢8:30发车；

洛阳至卢氏9:00发车，洛阳至濮阳14:10发车，洛阳至云台山10:30发车，洛阳至焦作(高速)10:30、14:40发车，洛阳至焦作(低速)6:20、8:30发车，洛阳至渑池13:00前发车，洛阳至嵩县12:00前发车

●2月10日(大年初一)

客运班线全部停运

●2月11日(大年初二)

洛阳至济源，6：00至9:00有车；洛阳至渑池，6:30至19:00有车；洛阳至栾川，8:00、9:10发车；洛阳至登封，8:20至16:00有车；洛阳至襄县8:30发车；洛阳至卢氏，9:00发车；洛阳至周口，10:00发车；洛阳至焦作，10:30发车；洛阳至沈丘，12：00发车；洛阳至许昌，11:00、16:50发车；洛阳至长葛，13:15发车；洛阳至嵩县，8：00至13:00有车；洛阳至汝阳，8:00至12:00有车；洛阳至洛宁，8:00至12:00有车。

●2月12日(大年初三)

全线恢复正常

龙门客运中心

●洛阳至嵩县

9日13:00-10日停运，14日恢复正常

●洛阳至栾川(高速)

2月9日-2月12日

9日13:00-10日停运，13日恢复正常

●洛阳至汝阳

9日13:00-10日停运，14日恢复正常

●洛阳至济源

9日9:00、10:30、12:00正常发车，9日13:00—11日停运，12日恢复正常

●洛阳至登封

9日9:00正常发车，9日13:00—11日停运，12日恢复正常

●洛阳至汝州

9日上午正常发车，9日13:00—11日停运，12日恢复正常

●洛阳至狮子庙

9日—11日停运，12日恢复正常

●洛阳至重渡沟

9日—11日停运，12日恢复正常

●洛阳至白土

9日—11日停运，15日恢复正常

●洛阳至潭头

9日—11日停运，15日恢复正常

●洛阳至泌阳

6日—14日停运，15日恢复正常

●洛阳至垣曲

9日—11日停运，12日恢复正常

●洛阳至沈丘

9日—10日停运，11日恢复正常

洛阳至舞钢

9日10:40正常发车，9日13:00—10日停运，11日恢复正常

●洛阳至郑州北站

9日—11日停运，12日恢复正常 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 孟祥玲 文/图）