温暖过大年！洛阳市气象局发布春节天气预报

洛阳市气象局根据最新气象资料分析，春节假日期间洛阳市无明显强冷空气活动，除夕前后天气晴好，其他时间云系较多；假日期间气温整体较前期明显回升；正月初一、初五受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 洛阳市气象局根据最新气象资料分析，春节假日期间洛阳市无明显强冷空气活动，除夕前后天气晴好，其他时间云系较多；假日期间气温整体较前期明显回升；正月初一、初五受冷空气影响，风力较大，气温略有下降。 具体预报如下： 今天下午到夜里：多云，有霾。 8日(腊月二十九)：多云到晴天，气温-3℃～8℃。 9日(除夕)：晴天间多云，气温-2℃～13℃。 10日(初一)：晴天间多云，西北风4级～5级，局地阵风7级～8级，气温0℃～12℃。 11日(初二)：晴天到多云，气温-1℃～13℃。 12日(初三)：晴天到多云，气温0℃～16℃。 13日(初四)：多云到晴天，气温2℃～18℃。 14日(初五)：阴天间多云，西北风4级～5级，气温3℃～15℃。 15日(初六)：阴天转多云，气温4℃～12℃。 16日(初七)：多云间晴天，气温2℃～15℃。 17日(初八)：多云到晴天，气温3℃～15℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）