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刚刚，洛阳启动重污染天气橙色预警响应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 10:36

　　记者刚刚从洛阳市生态环境保护委员会办公室获悉，从2月7日10时起，洛阳市启动重污染天气橙色(II级)预警响应。

　　据介绍，根据河南省生态环境监测和安全中心会商结果，2024年2月7日至2月9日，由于湿度增大，全省整体扩散条件不利，将出现高湿静稳天气，大部分地区有中重度污染过程。特别是2月7日至8日，洛阳市将出现连续中度和重度污染天气。

　　为削减污染峰值、缩短污染时长、降低污染程度，科学有效应对重污染天气，保障公众身体健康，按照《洛阳市重污染天气应急预案》有关规定，经洛阳市政府批准，启动重污染天气橙色(II级)预警响应，解除时间另行通知。

　　预警响应期间，洛阳市将采取强制性减排措施，全市工业源、扬尘源和移动源应按照洛阳市2023年应急减排清单要求落实应急减排措施，确保在本次预警响应期间，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和VOCs等主要污染物减排比例分别不低于全社会排放总量的20%。

　　洛阳市生态环境保护委员会办公室建议公众注意健康防护，减少室外活动，不参与户外大型集会，采取适当的健康防护措施；儿童、老年人和患有心脑血管、呼吸系统等疾病的易感人群要留在室内，确需外出的要采取防护措施；教育部门应督促中小学校、幼儿园停止室外课程及活动，有条件的要开启空气净化装置；卫健部门应督促医疗机构增设相关疾病门诊、急诊，增加医护人员，延长诊疗时间；有关机构要暂停审批举办大型集会等室外活动。同时，建议公众尽量乘坐城市公共交通工具或电动汽车出行；驻车要及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间；有关企业和社会团体可自行采取调休、错峰上下班和网络远程办公等措施，共同应对污染天气。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺 通讯员 赵亚虹)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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