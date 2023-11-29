时间、地点公布！春节后洛阳将举办4场大型招聘会

2月7日，记者从洛阳市人社局获悉，春节后，洛阳将连续举办4场大型现场招聘会，快来看看都在哪儿吧！

2月7日，记者从洛阳市人社局获悉，春节后，洛阳将连续举办4场大型现场招聘会，快来看看都在哪儿吧！

●地点：伊川县(普惠金融广场)

时间：拟定于2月19日(星期一、农历正月初十)上午9:00-12:00

关键词：重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

●地点：汝阳县(刘伶广场)

时间：拟定于2月20日(星期二、农历正月十一)上午9:00-12:00

关键词：重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

●地点：宜阳县(人力资源市场)

时间：拟定于2月21日(星期三、农历正月十二)上午9:00-12:00

关键词：重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

●地点：洛龙区泉舜北广场

时间：拟定于2月23日(星期五、农历正月十四)上午9:00-12:00

关键词：重点企业保障用工招聘活动

洛阳市人社局有关负责人介绍，上述招聘会为市人社局联合相关县区举办，规模大，提供岗位多。其中，格力电器(洛阳)有限公司、河南大张实业有限公司、洛阳龙飞服饰有限公司等7家市重点企业预计提供就业岗位300余个，杭州、厦门、昆山、镇江、宿迁等省外城市累计60家优质企业，预计提供就业岗位11000余个。

“这4场招聘会也将正式拉开洛阳2024年春风行动系列服务活动的序幕。”该负责人介绍，每年春节过后正是企业用工旺、群众求职忙之际，春风行动作为春节后首个大型主题招聘行动，旨在集中帮扶农村劳动力、就业困难群体等劳动者就业创业，进一步加强全市重点企业保障用工及省际劳务输出协作满足各类企业和用工单位需求。

据悉，今年春风行动的主题为“春风送岗促就业 精准服务助发展”，系列招聘会将在2024年第一季度持续开展。在市级大型招聘会之余，各县区也将组织不同规模的招聘活动，组织送岗位进社区等，敬请持续关注。

同时，线上招聘活动也将火热开展。2月1日至2月29日，重点企业保障用工网络招聘活动(即“洛阳市2024年春风行动网络招聘会”)将在“洛阳就业网”和“洛阳人才网”开展，相关用人单位可通过网站进行报名。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 郭志杰 王留军）