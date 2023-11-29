洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

时间、地点公布！春节后洛阳将举办4场大型招聘会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 10:33

　　2月7日，记者从洛阳市人社局获悉，春节后，洛阳将连续举办4场大型现场招聘会，快来看看都在哪儿吧！

　　●地点：伊川县(普惠金融广场)

　　时间：拟定于2月19日(星期一、农历正月初十)上午9:00-12:00

　　关键词：重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

　　●地点：汝阳县(刘伶广场)

　　时间：拟定于2月20日(星期二、农历正月十一)上午9:00-12:00

　　关键词：重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

　　●地点：宜阳县(人力资源市场)

　　时间：拟定于2月21日(星期三、农历正月十二)上午9:00-12:00

　　关键词：重点企业保障用工暨省际劳务协作招聘活动

　　●地点：洛龙区泉舜北广场

　　时间：拟定于2月23日(星期五、农历正月十四)上午9:00-12:00

　　关键词：重点企业保障用工招聘活动

　　洛阳市人社局有关负责人介绍，上述招聘会为市人社局联合相关县区举办，规模大，提供岗位多。其中，格力电器(洛阳)有限公司、河南大张实业有限公司、洛阳龙飞服饰有限公司等7家市重点企业预计提供就业岗位300余个，杭州、厦门、昆山、镇江、宿迁等省外城市累计60家优质企业，预计提供就业岗位11000余个。

　　“这4场招聘会也将正式拉开洛阳2024年春风行动系列服务活动的序幕。”该负责人介绍，每年春节过后正是企业用工旺、群众求职忙之际，春风行动作为春节后首个大型主题招聘行动，旨在集中帮扶农村劳动力、就业困难群体等劳动者就业创业，进一步加强全市重点企业保障用工及省际劳务输出协作满足各类企业和用工单位需求。

　　据悉，今年春风行动的主题为“春风送岗促就业 精准服务助发展”，系列招聘会将在2024年第一季度持续开展。在市级大型招聘会之余，各县区也将组织不同规模的招聘活动，组织送岗位进社区等，敬请持续关注。

　　同时，线上招聘活动也将火热开展。2月1日至2月29日，重点企业保障用工网络招聘活动(即“洛阳市2024年春风行动网络招聘会”)将在“洛阳就业网”“洛阳人才网”开展，相关用人单位可通过网站进行报名。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李帆 郭志杰 王留军）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
        每到春节，儿童异物卡喉、烧烫伤等现象总是屡见不鲜。
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
  • ·口腔溃疡连成片，疼得张嘴都困难
  • ·龙马精神 学会“疏情”不烦恼
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 春节期间，洛阳多家汤馆开门迎客
  • 龙年寻“龙” | 洛阳居然藏了这么多“...
  • 景区免门票、车位免费停……今年春节...
  • 新春将至 洛城各花卉市场年宵花走俏
  • 温暖过大年！洛阳市气象局发布春节天...
  • 缴费期延长！事关洛阳职工大额医疗费...
  • 市十六届人大二次会议胜利闭幕
  • 来洛阳逛庙会、看花灯 这份攻略请收好
  • 洛阳交警部门发布春节出行提示
  • 洛阳市人民代表大会公告
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605