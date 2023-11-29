防范非法集资，守护幸福生活——“免费”旅游不靠谱，投资陷阱才是真

2024年春节将至，随着旅游市场逐渐升温，有不法机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方式诱骗投资，非法吸收资金，损害公众合法权益。

2024年春节将至，随着旅游市场逐渐升温，有不法机构打着“旅游业务”的幌子，用“免费”旅游、储值投资、消费返利等方式诱骗投资，非法吸收资金，损害公众合法权益。

案例一

大连某旅行社以免费、低价旅游等方式为利诱，变相非法吸收公众存款，涉及25个省60个城市，数额巨大。

该公司曾承诺，向购买一定金额旅游卡的消费者免费赠送旅游项目，同时定时返还本金和一定比例的利息。比如，该旅行社在某地区规则为购买3万元一年的旅游卡，到期后如未使用，本金全返并送8袋一斤海参，海参可兑换成2900元利息；购买5万元一年旅游卡，到期后如未使用，本金全返并送16袋一斤海参，海参可兑换成5800元利息；购买10万元一年旅游卡，到期后如未使用，本金全返并送36袋一斤海参，海参可兑换成12800元利息。多名市民参与该公司活动，财产损失严重。

分析

大连某旅行社所属行业为旅游业，该公司并不属于金融类公司，不具备向公众筹集资金的资格，该公司推出的“旅游卡游”“投资项目游”“预付款游”“出境保证金游”等超出了旅行社的正常业务范围，涉嫌非法集资行为，严重损害广大消费者的合法权益。

案例二

沈阳某商贸公司以发放传单、讲课和开会等方式向公众宣传，谎称投资其公司即能在一定期限后获得高额回报，且能享受免费旅游等待遇。

按照沈阳某商贸公司的会员体系，一共有五级消费档次，对应五级会员。以江苏常州市民王女士的经历为例，她买的三单银卡，一单需要1280元，每天拿到返利，只要10个月就能拿到连本带利的2000元。如果是消费金额达到25600元的“翡翠会员”，会在约6个月领到64320元的分红。该公司讲师透露了这种买卖的真实盈利模式——用后来加入的会员投资，支付前期加入会员的返利，也就是典型的“庞氏骗局”。

案发前，沈阳某商贸公司在全国开设有1000余家店铺，骗取170余万名集资参与人62亿余元。

分析

不法分子以提供养老服务、投资养老项目、销售养老产品等名义，利用老年人网络知识不足、辨识能力不强等特点，采用投资理财高额回报手段设置陷阱、诱导投资，虚假宣传，实施养老诈骗犯罪，骗取老年人钱财，严重损害老年人合法权益，危害国家金融安全，同时社会危害巨大。

提醒

虽然非法金融活动手段不断翻新，但万变不离其宗，突出的特点还是以高额返利来吸引投资者，大家应理性分析投资收益的可能性，深入了解投资项目的真实性，不可盲目追求高收益。无论是旅游套餐产品还是会员分红等，若发现消费返现比例异常高，要提高警惕、审慎选择，防范非法金融活动。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)