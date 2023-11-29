（寻味中华丨文博）一袭汉服靡河洛 霓裳华彩越千年

古往今来，服饰往往是时尚的放大镜，如今河南洛阳掀起汉服热潮，也在不经意间与千年前的“潮流穿搭”同频共振。

中新社洛阳2月6日电 题：一袭汉服靡河洛 霓裳华彩越千年

中新社记者 韩章云

古往今来，服饰往往是时尚的放大镜，如今河南洛阳掀起汉服热潮，也在不经意间与千年前的“潮流穿搭”同频共振。

唐制襦裙、宋制褙子、明制袄裙，还有不计其数的钗环、发饰、头冠……导游陈佳慧的衣橱里，挂满了各式各样的汉服，供她一年四季穿搭。穿着这些汉服，她引导海内外的游客畅游千年古都洛阳。

在洛阳博物馆，《时裳·武则天》特展将文物与复原的唐代服饰配合展出，带领观众回顾1300年前的霓裳华彩，身临其境感受中华民族绵延不断的服饰文化与日新月异的时尚活力。

2023年12月19日，河南洛阳，游客身穿汉服参观洛阳博物馆。中新社记者 韩章云 摄

“罗衣何飘飘，轻裾随风还。”如果寻访曹植诗里的美人，来洛阳总会有收获。自2023年以来，汉服已成为洛阳最具代表性的文化符号之一，游客在这里绾青丝、贴花钿、穿汉服，或漫步于大遗址公园，或游走于仿古建筑群，或逛商场、乘地铁，或骑车穿行大街小巷，梦回千年与“穿越”混搭毫无违和感。

论与汉服的适配度，在不少游客心中洛阳几乎“满分”。史料显示，河洛地区是华夏文明的重要发祥地，也是汉服礼制在中原的实践中心，周平王迁都洛邑，始建东周，礼行中原，孔子周游列国，问礼于洛。

在中国历史上，先后有10余个王朝在洛阳建都，二里头遗址、偃师商城、东周王城、汉魏故城、隋唐洛阳城五大都城遗址沿洛河一字排开，呈“五都荟洛”之势。龙门石窟、中国大运河、丝绸之路等3项6处世界文化遗产熠熠生辉。

凭借丰厚的历史文化“家底”，似乎一夜春风来，汉服体验馆在2023年开遍洛阳城，汉服也成为洛阳文旅融合的“上分项”。

目前，当地已形成“汉服+造型+拍摄”全链条产业，以汉服为引，从颠覆性创意到沉浸式体验，从年轻化消费到移动端传播，让洛阳汉服持续“出圈”。

其中，龙门石窟、洛邑古城、洛阳博物馆等成为游客穿汉服打卡的热门地点，让“汉服＋古城”的引流效应逐步显现。

当前，为推动汉服“流量”变“留量”，“网红”变“长红”，洛阳已着手布局汉服产业，举办汉服大赛、汉服妆造培训班，成立洛阳汉服研究院，建成汉服产业园，规范汉服经营行业活动等。

近年来，汉服已成为陈佳慧的日常服装，与一批又一批的游客初相见。人们总会被她的服饰妆造惊艳，这让她感到开心骄傲。在她看来，穿汉服不仅仅是追赶国潮，更是对中华传统文化的溯源与寻根，“汉服是穿在身上的文化”。

在河南省社会科学院文学研究所(黄河文化研究所)研究员宋朝丽看来，汉服热潮折射的是当代人对中华传统文化的认同，也为中国古代深厚的礼文化如何通过文旅实践加以诠释提供了“洛阳方案”。④