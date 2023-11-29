新春走基层：特殊的“新年礼物”

一人立功，全家光荣。5日上午，老城区现役军人袁云雷的家人收到了一份特殊的“新年礼物”。

一人立功，全家光荣。5日上午，老城区现役军人袁云雷的家人收到了一份特殊的“新年礼物”。

披绶带、敲锣鼓……当天上午，老城区退役军人事务局、老城区人武部、老城区状元红街道联合开展上门送立功喜报活动。工作人员来到香榭里·畔山兰溪小区，为该小区现役军人袁云雷家庭送去二等功喜报、“二等功臣之家”匾额，为他们戴“一人立功，全家光荣”绶带、发放奖励金，让军人家属、亲朋邻里共享这份荣耀和喜悦，感谢他们为部队培养了优秀人才，为家乡赢得了荣誉。

袁云雷，2017年入伍，曾先后获得优秀基层干部称号和多次嘉奖。2023年，袁云雷作为分队长带领全队人员克服人手短缺困难和艰难险阻，敢于担当，冲锋在前，齐心协力以最快最好成绩完成了上级赋予的任务。

一张喜报，饱含着军人日复一日的辛苦与付出，是军人矢志强军的最好见证，同时也承载着军属的默默付出。

“这是最好的‘新年礼物’，我们为这份荣耀自豪。”袁云雷的爱人说，将和全家人一如既往做好后勤保障，为爱人解除后顾之忧，让他能够在部队安心服役、专心工作、再创佳绩，为国防出力，为家乡争光。

在节日的喜庆氛围中，陆陆续续将会有更多喜报送达河洛大地。近年，我市持续开展双拥共建工作，积极组织开展上门送立功喜报活动，深入开展征兵宣传，落实落细优抚政策，不断营造“一人参军，全家光荣”的浓厚氛围，切实在全社会树立参军光荣鲜明导向，有效激发了广大有志青年参军报国的热情。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石智卫 文/图）