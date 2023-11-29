昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 昨日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。 会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、重要指示和重要文章精神，集中学习了中央、省、市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育总结会议等重要会议精神，深入学习市两会精神。会议研究了市人大常委会2024年重要工作任务分工、人大监督质效提升年活动相关事宜等。 李保国指出，刚刚闭幕的市十六届人大二次会议，是在全市高质量发展攻坚之年召开的十分重要的大会，对做好今年市人大工作具有重要指导意义。要深入贯彻落实市委部署要求，学习好、宣传好、贯彻好市两会精神，创新思维理念，主动担当作为，积极探索地方人大工作规律，推动市委中心工作创造性落实。要着力提升监督质效，聚焦市委决策部署和群众急难愁盼，充分学习、借鉴、移植其他部门监督有效做法，结合人大实际，明确监督项目、找准监督抓手、完善监督机制、重塑监督流程、创新监督方式，高标准开展全市人大监督质效提升年活动，切实推动人大监督具体化、精准化、长效化，做实做优人大监督“大文章”，打造洛阳人大监督“新名片”。要谋深做实今年各项工作，深度研究谋划任务分工明确的7个方面117项工作，组建工作专班，制订任务方案，压实工作责任，严格节点任务落实，抢先抓早、落实落细，推动各项工作方案化、项目化、清单化，高标准高质量完成年度各项目标任务，奋力推动人大工作再上新台阶，为现代化洛阳建设重振洛阳辉煌作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 吕亚琪 通讯员 王亮)