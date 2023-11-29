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82岁洛阳老人郭西治和儿女们的“琴”奋人生

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 08:49
郭西治夫妇和女儿们在一起

　　1月30日上午，在涧西区厂前一社区82岁老人郭西治的家中，这位头发花白的老人一连弹奏了多首古筝乐曲，他的三女儿郭海霞在旁边听边小声说：“挺神奇的，我爸现在记性这么差，但百余份古筝琴谱却还在他的脑子里。”

　　几年前，郭西治的记忆力开始衰退，如今的他，常常刚走出家门就忘记自己在哪儿、要去干啥，但双手只要触碰到琴弦，流畅的乐曲就自然地从指尖“淌”出……

　　记忆力衰退 刚刚发生的事情也会忘记

　　还没等走进郭西治的家，一阵悠扬的古筝乐曲声就从门缝中“飘”了出来。

　　走进房间，郭西治正忘我地弹奏着乐曲，四个女儿坐在父亲身边轻打着节拍，“老郭这辈子就爱弹古筝，年轻时就很勤奋，我们的5个孩子、7个孙辈也都受他影响喜欢音乐。”郭西治的老伴儿韩凤西说，几年前，郭西治开始逐渐出现记忆力衰退的情况，家人十分担心，但好在有音乐陪伴，“可能是因为他坚持练琴，这些年病情并没有太大变化。”

　　郭海霞说，父亲的记性不好，刚说过的话、刚做过的事转眼就忘，有时跟他聊天，他还会不自觉地重复着同一件事情，完全忘记这个事情自己刚刚说过。

　　不久前，郭家四姐妹带父亲参加一场婚礼，出门前帮他穿戴整齐，一路上聊着婚礼话题，但当父亲踏上酒店迎宾红毯时，看着自己的着装一脸茫然。“他好像完全忘记自己啥时候穿上了这样的衣服、为啥出现在这里，也不知道自己要来干啥。”郭海霞说，那一刻，她鼻头发酸，从前记忆中那个威严的父亲真的老了。

　　百余份琴谱记在心中“音乐是他一辈子的热爱”

　　《春江花月夜》《渔舟唱晚》《高山流水》《十八板》……让人惊奇的是，虽然短时记忆力不佳，但只要弹起古筝来，百余份琴谱似乎会自动出现在郭西治的脑海里——他不用读谱，也不用温习，一首首流畅的乐曲就这么自然地从指尖淌出。

　　“音乐是他一辈子的热爱。”郭海霞说，在父亲身上，她真切地感受到了“热爱的力量”。

　　郭西治和音乐的缘分从何时开始？说来话长。

　　郭西治的两个堂哥是民间音乐爱好者，自小受他们的影响，郭西治对音乐颇有兴趣。1959年，16岁的郭西治考入偃师一戏校学习古筝演奏，毕业后先后在偃师曲剧团、洛阳地区曲剧团任乐队伴奏，1998年，他走向教师岗位，专职培养古筝人才。

　　郭西治乐感好，人也勤奋，很快就在古筝业界小有名气。郭家四姐妹说，她们曾听爷爷奶奶讲过，当时，父亲为了学习古筝，曾把家人给他新买的靴子卖掉换成盘缠拜师学艺，为了练琴不影响他人，还曾在大冬天跑到家附近的墓地独自弹琴，“父亲学琴的故事深深影响着我们，后来，我们四姐妹也在父亲的引导下，走上了音乐道路”。

　　记忆也许会消退，但爱不会

　　“小时候，我们都因为学古筝挨过我妈的打。”四姐妹中的老大郭培红说，她是父亲的第一个“关门弟子”，她从5岁开始学习古筝，为给弟弟妹妹树立好榜样，父亲对她的培养格外严格，“我爸负责给我下练习任务，我妈负责监督我贯彻执行。”

　　郭培红回忆，那时，父亲常常跟随曲剧团外出演出，几个月才能回家一次，父亲每次回来对她来说都是一次紧张的“大考”，父亲在再次外出之前，又会给她布置下一次的“考题”。就这样，郭培红常常一边掉眼泪一边弹古筝，她的琴技经过一场又一场的“大考”突飞猛进。

　　正是由于父亲的严格要求和大姐的“榜样力量”，弟弟妹妹们也很快走上了古筝演奏的道路。“一架琴把我们全家聚合在一起，也让坚持和勤勉成为我们的家风。”郭培红说，她们的几个儿女在初学古筝时，也全由父亲亲自“把关”，如今，这几个孩子均考入中央音乐学院，现从事古筝教育工作，还有多人在国际古筝大赛中获奖，“我们永远感谢父亲”。

　　说起未来，四姐妹表示，父亲岁数大了，是她们加倍回报父爱的时候了，接下来，她们会用更多的时间来陪伴父亲，以前父亲是她们的“主心骨”，现在她们要做父亲的“记事本”，哪怕记忆会一点点地消退，但爱不会。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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