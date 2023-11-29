检测精度0.4微米！洛阳这家企业在手订单超去年产值

一分钟能做什么？在大鱼视觉技术(河南)有限公司，这个答案是：给上万个细过发丝的IC芯片电极逐一“挑刺”！

一分钟能做什么？

在大鱼视觉技术(河南)有限公司，这个答案是：给上万个细过发丝的IC芯片电极逐一“挑刺”！

日前，记者走进位于西工区的大鱼视觉公司检测车间，一台AOI全智能光学检测设备正接受发货前的最后检测。随着传送带缓缓移动，光学显微镜凑近一片IC芯片，放大百倍的电极瑕疵在显示屏上被精准识别。

“检测精度达到0.4微米，业界领先。一片IC芯片4000个电极实现全检，也就4秒工夫。”该公司技术总监宁江坤话中满是自信。靠着国内领先水平的微观成像检测技术，企业今年在手订单已超过去年全年产值！

大鱼视觉公司是一家研发、制造工业外观缺陷AI检测设备的高新技术企业。其主打产品——AOI全智能光学检测设备，通过给工业机器人装上“眼睛”和具备判断能力的“大脑”，让晶圆、印刷电路板等行业“微观检测不用人”成为可能。

宁江坤介绍，以IC芯片为例，其相当于链接手机主体和屏幕的“神经”。每个芯片4000个电极，哪怕有一个电极有划痕、异物、偏移等瑕疵，都会导致屏幕出现黑点、色差等故障。

在5年前，芯片检测还以肉眼检测为主，检测时间长达20分钟，效率、覆盖率和正确率“三率”低，不能满足工业质量要求。另一方面，进口自动检测设备价格高且售后滞后，难以产生规模效益。正因如此，国产自动检测设备领域成为各大电子设备厂商争相布局的重点。

大鱼视觉公司自2019年成立以来，面对视觉检测“机器代人”风口，以代替人工为出发点，为液晶屏、半导体材料进行工业质量在线检测，其自主开发的自动工业检测系统解决了现场环境下视觉检测系统的精度等问题，对于划痕划伤识别率在99%以上，成本仅需进口产品的65%，一经推出就受到了京东方、天马微电子等国内知名厂商青睐。

从默默无闻到一鸣惊人，从蹒跚起步到业绩腾飞，该公司依靠科技创新站上风口，切入发展快车道。“企业已经进入满产状态，订单排到了3个月以后。”宁江坤说，去年该公司实现约千万元产值，产品不仅获评2023“直通乌镇”全球互联网大赛人工智能专题赛二等奖，还配套小米、华为、小天才等知名终端客户，获得业界广泛认可。

宁江坤介绍，未来，该公司将接续推动自主技术在新型显示、新能源、光伏等多领域推广应用，早日建成中部地区半导体领域具有重要影响力的精密检测设备研发和生产基地，为洛阳制造转型升级、抢占产业发展新赛道助一臂之力。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 庞琳 杜安）