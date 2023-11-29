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同小区同户型，为啥安装的暖气片数量不同
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 08:34

　　近日，市民丁先生拨打晚报热线电话66778866反映，自己家与一墙之隔的邻居家于近期一同安装了暖气片，但他发现，同户型的邻居家比他家多装了2片暖气片，取暖费用却一样，对此他感到不解。

　　丁先生家所在的建华园小区是一个老旧小区。他告诉记者，该小区最近由热力公司委托施工方安装暖气片，自己家和邻居家是同一批安装暖气片的住户，自己家安装得稍早。

　　细心的丁先生记下了自家安装暖气片的数量。等到邻居家开始安装暖气片，他有意数了数邻居家要安装的暖气片数量，却发现比自己家多了2片。

　　“除去卫生间较小的4片暖气片，客厅的17片加上主卧的6片，次卧的7片，书房的5片，餐厅的7片，一共是42片，而邻居家共有44片。”丁先生说。

　　丁先生和邻居家都在5楼，都是大门朝北，2间卧室及书房的窗户朝南。“两家不仅所在楼层、户型一样，连窗户朝向也一样，为什么我家的暖气片数量比邻居家少呢？”丁先生感到奇怪。

　　带着疑问，记者采访了洛阳热力集团有限公司(以下简称洛阳热力)有关负责人。该负责人表示，安装暖气片需要考虑的因素较多，暖气片数量不一致实属正常。居住面积、楼层、墙体的隔热性、是否在楼房边缘及上下楼邻居是否用热等，是决定户内暖气片安装数量的主要因素。

　　一般来说，暖气片数量会随居住面积的增加而增加。顶楼和一楼的住户、楼房边缘的住户、墙体隔热性差的建筑、上下楼邻居不用热的住户，由于散热速度相对快，暖气片数量会有所增加。

　　“我居住的楼房有4个单元，我和邻居同住2单元，均处在楼房中间位置，且各自的上下楼邻居目前均未开通暖气。”丁先生表示，以上影响暖气片数量的因素两家也是一样的。

　　5日上午，洛阳热力工作人员来到丁先生家了解情况，发现实际情形确如丁先生所言。工作人员表示，之所以出现该情况，可能是由于安装人员工作疏忽。随后，安装人员为丁先生家补上了2片暖气片，并测量了丁先生家的室温。

　　上述洛阳热力负责人表示，实际上，对于户内应当安装的暖气片数量，国家并无规定，唯一的标准还是在于室内温度是否达标。

　　根据《国家供暖温度条例》，除季节性别墅和公共建筑外，居住建筑温度应按照国家标准进行设置，一般为18℃至20℃，不得低于16℃。

　　由于丁先生家通暖气不久，墙体和家具的升温需要时间，且近段时间我市持续低温阴雨雪天气，因此丁先生家中温度尚未达到18℃是情有可原的。如果室温一直达不到18℃，洛阳热力会对丁先生家的暖气进行进一步优化调整，直至室温达标。(洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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