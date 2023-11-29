洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

@洛阳人：体育大拜年 健康迎新春
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.07 08:33

　　记者5日从市体育局获悉，为丰富人民群众节日生活，将举办2024年洛阳市全民健身大拜年活动，欢迎广大市民踊跃参与。活动主题为“体育大拜年 健康迎新春”，由市体育局、市体育总会主办，分为赛事活动和优秀项目展演活动。各项活动安排如下：

　　全民健身大拜年系列赛事

　　河南省新春空竹大赛

　　时间：2月17日至19日

　　(正月初八至初十)

　　地点：应天门广场

　　内容：空竹项目竞赛

　　规模：300人

　　五人制篮球赛

　　时间：2月16日至20日

　　(正月初七至十一)

　　地点：文博体育公园活力B馆篮球场

　　内容：五人制篮球赛

　　规模：200人

　　老年门球赛

　　时间：2月16日、17日

　　(正月初七、初八)

　　地点：市体育中心门球场

　　内容：五人制团体赛

　　规模：160人

　　自行车趣味赛

　　时间：2月15日(正月初六)

　　地点：市体育中心广场

　　内容：自行车障碍赛、自行车慢骑赛、“龙”字骑行巡游

　　规模：150人

　　自行车爬坡赛

　　时间：2月24日(正月十五)

　　地点：万安山景区

　　内容：男子公路自行车精英赛、男子(女子)山地自行车精英混合赛

　　规模：300人

　　排球、气排球比赛

　　时间：2月15日(正月初六)、

　　2月17日(正月初八)

　　地点：涧西区建设路50号威利运动工厂

　　内容：排球、气排球

　　规模：150人

　　地掷球比赛

　　时间：2月16日、17日

　　(正月初七、初八)

　　地点：老城区四月体育公园

　　内容：团体赛、个人赛

　　规模：200人

　　老年台球赛

　　时间：2月20日、21日

　　(正月十一、十二)

　　地点：西工区群英台球汇、西工区星牌台球吧

　　内容：中式台球单打比赛

　　规模：100人

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
    @所有家长 这份春节儿童“安心提示”请查收
        每到春节，儿童异物卡喉、烧烫伤等现象总是屡见不鲜。
  • ·事多肝火旺 按摩来舒缓
  • ·口腔溃疡连成片，疼得张嘴都困难
  • ·龙马精神 学会“疏情”不烦恼
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 春节期间，洛阳多家汤馆开门迎客
  • 龙年寻“龙” | 洛阳居然藏了这么多“...
  • 景区免门票、车位免费停……今年春节...
  • 新春将至 洛城各花卉市场年宵花走俏
  • 温暖过大年！洛阳市气象局发布春节天...
  • 缴费期延长！事关洛阳职工大额医疗费...
  • 市十六届人大二次会议胜利闭幕
  • 来洛阳逛庙会、看花灯 这份攻略请收好
  • 洛阳交警部门发布春节出行提示
  • 洛阳市人民代表大会公告
    		•
    百姓呼声
    卖房一年内置换新房退个税政策是否落实
    洛阳市经济适用住房申购程序将研究并完善
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    风雪中的隋唐城

    村镇掠影

    山东姑娘汉服逛洛阳

    少儿美术新春展
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605