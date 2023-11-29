@洛阳人：体育大拜年 健康迎新春

记者5日从市体育局获悉，为丰富人民群众节日生活，将举办2024年洛阳市全民健身大拜年活动，欢迎广大市民踊跃参与。活动主题为“体育大拜年 健康迎新春”，由市体育局、市体育总会主办，分为赛事活动和优秀项目展演活动。

记者5日从市体育局获悉，为丰富人民群众节日生活，将举办2024年洛阳市全民健身大拜年活动，欢迎广大市民踊跃参与。活动主题为“体育大拜年 健康迎新春”，由市体育局、市体育总会主办，分为赛事活动和优秀项目展演活动。 记者5日从市体育局获悉，为丰富人民群众节日生活，将举办2024年洛阳市全民健身大拜年活动，欢迎广大市民踊跃参与。活动主题为“体育大拜年 健康迎新春”，由市体育局、市体育总会主办，分为赛事活动和优秀项目展演活动。各项活动安排如下： 全民健身大拜年系列赛事 河南省新春空竹大赛 时间：2月17日至19日 (正月初八至初十) 地点：应天门广场 内容：空竹项目竞赛 规模：300人 五人制篮球赛 时间：2月16日至20日 (正月初七至十一) 地点：文博体育公园活力B馆篮球场 内容：五人制篮球赛 规模：200人 老年门球赛 时间：2月16日、17日 (正月初七、初八) 地点：市体育中心门球场 内容：五人制团体赛 规模：160人 自行车趣味赛 时间：2月15日(正月初六) 地点：市体育中心广场 内容：自行车障碍赛、自行车慢骑赛、“龙”字骑行巡游 规模：150人 自行车爬坡赛 时间：2月24日(正月十五) 地点：万安山景区 内容：男子公路自行车精英赛、男子(女子)山地自行车精英混合赛 规模：300人 排球、气排球比赛 时间：2月15日(正月初六)、 2月17日(正月初八) 地点：涧西区建设路50号威利运动工厂 内容：排球、气排球 规模：150人 地掷球比赛 时间：2月16日、17日 (正月初七、初八) 地点：老城区四月体育公园 内容：团体赛、个人赛 规模：200人 老年台球赛 时间：2月20日、21日 (正月十一、十二) 地点：西工区群英台球汇、西工区星牌台球吧 内容：中式台球单打比赛 规模：100人 下一页 尾页 [1] [2]