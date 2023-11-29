走进龙门石窟 看文化融合中的“龙”（寻迹河洛中国龙）

龙年春节，不少市民、游客都计划给自己安排一趟“龙门之旅”。除了景区名字中有龙，龙门石窟的石刻中也藏着不少龙，今天，记者就带您一起找一找。

龙形灯座

龙年春节，不少市民、游客都计划给自己安排一趟“龙门之旅”。除了景区名字中有龙，龙门石窟的石刻中也藏着不少龙，今天，记者就带您一起找一找。

龙门石窟研究院专家介绍，佛教中的龙源于印度，原名“那伽”，形同蟒蛇，可行风作雨，司掌财富。佛教造像艺术自东汉传入中国后，龙的形象发生了较大变化。北魏迁都洛阳后开凿龙门石窟，龙的形象更为丰富，多出现在佛的背光、碑首、柱首等位置，龙的形态出现了飞龙、天人御龙、二龙缠绕等。龙形象在龙门石窟中的演变不仅是外来佛教融合汉化的结果，更体现了不同文明的互鉴与融合，是佛教艺术中国化的一个缩影。

●反顾之龙

反顾(意为“回头看”)之龙常见于龙门石窟北魏时期的尖楣圆拱龛，以龙身为圆拱，龙首位于圆拱两侧柱首之上，呈反顾状。

在龙门石窟古阳洞北壁的多个佛龛内可以看到反顾之龙。以魏灵藏龛为例，圆拱中间两个龙首朝向两侧，龙身布满鳞纹。龙长嘴大口、獠牙外露，上唇反卷、鼻子隆起，眼睛外突、龙眉后撇，龙角末端反卷，脸颊后有龙须，是典型的中国传统龙的形象。龙首所衔的绳子用鲜花、珍宝等编制而成，主要用于礼敬圣哲、英雄人物等，佛教中常以此来礼赞佛陀。

此外，莲花洞的南壁、北壁和皇甫公窟的窟楣、药方洞的北壁等，也可以看到反顾之龙，如果您感兴趣，不妨仔细找一找。