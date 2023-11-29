来洛阳逛庙会、看花灯 这份攻略请收好

昨日，记者从市城管局园林绿化中心获悉，王城公园的“2024王城新春游园会暨迎春灯会”、隋唐城遗址植物园的“2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”将于7日(腊月廿八)开幕，从政坊游园的“2024年‘童梦穿越节’儿童主题庙会”将于10日(正月初一)开幕。

龙年将至，年味渐浓。昨日，记者从市城管局园林绿化中心获悉，王城公园的“2024王城新春游园会暨迎春灯会”、隋唐城遗址植物园的“2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”将于7日(腊月廿八)开幕，从政坊游园的“2024年‘童梦穿越节’儿童主题庙会”将于10日(正月初一)开幕。

逛公园，过大年，记者为您提前打探这3个公园的“节目单”，让您游赏时“心中有数”。

2024王城新春游园会暨迎春灯会

一、亮灯仪式(迎宾礼)

时间：正月初一至初七(10：00、15：00、18：00)

地点：周明堂前广场

二、周公灯谜

时间：正月初一至初七(11：20、14：00、15：40)

地点：沉香楼南广场

三、《戏龙灯》豫见丝绸之路

时间：正月初一至初七(14：10、16：20、18：30)

地点：大门西侧健身广场

四、舞春花

时间：正月初一至初七(10：30、17：00)

地点：牡丹仙子雕像附近

五、《伴龙游》龙生九子巡游

时间：正月初一至初七(15：10至17：10、18：10至20：10)

地点：全园

六、编钟乐舞

时间：正月初一至初五(10：50、15：15、16：20)

地点：周明堂二楼

七、龙宝和虎妞的百宝箱

时间：正月初一至初七(10：00至12：00、15：00至17：00)

地点：全园

八、中华一绝·千年火龙

时间：正月初一至初七(18：00)

地点：周明堂前广场

九、辽宁高跷秧歌

时间：正月初一至十六(10：20、13：30、15：20、17：30)

地点：周明堂前广场

十、县令审奇案

时间：正月初一至十六(11：00、14：20、16：20)

地点：三礼广场

十一、番邦特技

时间：正月初八至十六(14：10、16：20、18：30)

地点：大门西侧健身广场

十二、猛兽捕食

时间：正月初一至初八，正月十四、十五、十六(11：00、16：00)

地点：动物园白虎馆(斑马馆西侧)