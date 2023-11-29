高中教师王文婧：“我愿为家乡教育发展竭尽所能”

教育资源加快扩容优化，7所现代化高中建成投用；今年我市将实施普通高中内涵建设行动，完成8所市直高中提升改造，全方位提高办学质量……近日，洛阳外国语学校高二英语老师王文婧通过手机看直播，得知政府工作报告中关于全市高中建设的最新情况，十分振奋。

工作中的王文婧

●人物：王文婧

●年龄：41岁

●身份：洛阳外国语学校老师

教育资源加快扩容优化，7所现代化高中建成投用；今年我市将实施普通高中内涵建设行动，完成8所市直高中提升改造，全方位提高办学质量……近日，洛阳外国语学校高二英语老师王文婧通过手机看直播，得知政府工作报告中关于全市高中建设的最新情况，十分振奋。

去年9月，我市首批迁建高中建成投用，广大师生兴高采烈地搬进新校区，王文婧就是其中之一。王文婧是洛阳人，从小对教师这一职业充满向往。2002年，她被贵州师范大学录取。大学毕业后，她毅然选择返乡发展，并通过招教考试，成为洛阳外国语学校的一名英语老师。

“新校区大不大？”“有没有新功能？”……王文婧还记得，当时听说洛阳外国语学校被列入全市首批迁建高中的消息，她充满期待。去年9月，学校正式“搬家”，师生们开启新学期、新生活。

昨日，记者跟随王文婧走进洛阳外国语学校新校区。教室宽敞明亮、建筑古色古香，校园融入“院”“园”“廊”等传统园林元素，造型别致。

搬进新校区，王文婧有不少感触。她说：“新校区提升的不仅是‘颜值’，还有办学条件。无论是优化教学设施，还是改善学生生活条件，都很注重人性化设计。”

王文婧介绍，新校区教室的多媒体功能更先进，老师可以将板书写在讲桌的屏幕上，内容会同步到黑板的多媒体屏幕。这样一来，老师写板书时不用再背对学生，能有效提升课堂教学效率。此外，每个教室门口都有一个电子班牌，方便老师了解班级学生出勤等信息。

吃，新校区的饭菜多样，让学生有更多选择；住，宿舍由原来的10人间变为6人间，还有独立卫浴；玩，运动场地更大、功能更全，能满足学生多样化的运动需求；行，新校区东门距最近的地铁站仅50米，学生乘坐地铁还能享受半价优惠。

“办学条件好了，对我们是一种激励。作为一名老师，我愿为家乡教育发展竭尽所能，也希望更多青年来到洛阳发展。”王文婧说。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 孙楠 文/图)