汉服店老板李会丽：“服务游客，我们忙碌并幸福着”

这两天，天气刚刚放晴，洛邑古城又恢复了满眼“盛世霓裳”的场景，天南海北的“公主”“王子”在这里尽享“汉服自由”。

李会丽展示店内汉服

●人物：李会丽

●年龄：40岁

●身份：洛邑公主汉服店老板

这两天，天气刚刚放晴，洛邑古城又恢复了满眼“盛世霓裳”的场景，天南海北的“公主”“王子”在这里尽享“汉服自由”。

昨日一大早，洛邑公主汉服店老板李会丽就在店里忙碌起来。李会丽是土生土长的洛阳人，之前和丈夫在洛邑古城附近经营一家汽配店。2022年年底，洛阳汉服“火”了，嗅到商机的李会丽和丈夫商量后，冒着大雪赶到山东曹县购买了一批汉服。回来后的第二天，他们还没把这些汉服挂好，就有游客上门了。

很快，洛邑古城附近的汉服店如雨后春笋般出现。大家当时都没有意识到，他们将迎来一个比往年繁忙几倍的2023年。2023年，我市抢抓汉服产业风口，坚持“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，推动“汉服体验+洛邑古城”叠加赋能，让洛阳文旅“顶流”出彩，洛邑古城“出圈”爆火。

过去的2023年，李会丽和周边很多汉服店老板一样，每天热情地招待游客，推荐洛阳美景、美食，买汉服、买饰品、学妆造，经常从早上一睁眼忙到凌晨，拥有了“每天都缺觉”的甜蜜烦恼。她店里的汉服从最早的200款，到现在仅展示的秋冬款就有近700款；妆造师由1名增至5名专职、14名兼职，还增加了2名固定跟拍摄影师。“服务游客，我们忙碌并幸福着。”李会丽说。

汉服店的生意越来越红火，得益于洛阳汉服产业的发展和各项利好政策。“让洛阳火遍全网的视频是游客发的，举办各种活动提高洛阳知名度、出台各种便民措施是政府做的，连店里的汉服妆造师都是政府免费培训的。”李会丽说，有段时间，店里的游客太多，化妆需要等待，相关部门为附近的几百家汉服店建了微信群，群里资源共享，哪家店需要增加妆造师，需要某款汉服、某款头饰，发在群里，很快就有人回应帮忙。

2023年年底，老城区汉服行业工会联合会成立，李会丽被推选为主席。肩上的担子重了，她也更关注洛阳汉服产业的发展。

今年政府工作报告指出，要实施“汉服融城”行动，举办汉服文化节，开展国际汉服设计、妆造、短视频大赛，全链条发展壮大汉服经济。李会丽看到新闻报道后大受鼓舞，她表示，将立足本职做好服务，示范带动更多汉服行业从业者诚信经营、规范管理，向游客提供优质服务，为洛阳汉服从“网红”变“长红”贡献力量。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 吕亚琪 通讯员 石智卫 文/图)