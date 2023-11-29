“信·念——红色家书主题展”开展

5日，“信·念——红色家书主题展”在中共洛阳组诞生地纪念馆开展。

5日，“信·念——红色家书主题展”在中共洛阳组诞生地纪念馆开展。

该展览分为信仰如铁、忠贞爱国、红色家风、琴瑟和鸣、深情厚谊五个部分，通过30余封红色家书，100余张历史图片及精心打造的艺术场景，展现革命先辈对理想信念的坚定执着、对国家民族的热爱之情、对亲人故土的牵挂思念、对子女晚辈的殷切期望。

该展览由市委宣传部、市委直属机关工作委员会、市委党史和地方史志研究室主办，中共洛阳组诞生地纪念馆承办，八路军驻洛办事处纪念馆、市烈士陵园协办，将持续到9月底。春节期间，中共洛阳组诞生地纪念馆还将推出集月度纪念票、做亲子手工、留红色印记、抢新年祝福等多种庆新春活动。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 邓雅磊 摄影报道）