今日腊月二十八 未来几天洛阳气温快速回升

今日洛阳阴天到多云，西北风转偏北风2级～3级，气温-4℃～4℃。 今天是腊月二十八，民间有“腊月二十八，把面发”“腊月二十八，蒸馍贴花花”的说法，各家各户开始准备过年的主食。 市气象台发布2024年春运气象服务专报，根据最新气象资料分析，未来几天我市无明显雨雪天气，本周前期云系较多，后期以晴好天气为主，气温快速回升。受冷空气扩散影响，10日前后风力较大。 当前正值节前返乡高峰，交通流量大。在此提醒大家，自驾出行前要了解路况、天气情况，合理规划出行路线和出行时间，尽可能避开拥堵路段和雾天、雪天等恶劣天气时段，遇恶劣天气一 定要注意降低车速、保持安全车距。 最近几天天气预报 今日：阴天到多云，西北风转偏北风2级～3级，气温-4℃～4℃。 明日：晴天间多云，偏北风2级～3级，气温-4℃～8℃。 9日(除夕)：晴天到多云，偏西风3级左右，气温-2℃～13℃。 10日(正月初一)：多云到晴天，西北风4级～5级，局地阵风7级～8级，气温0℃～13℃。 11日(正月初二)：晴天间多云，气温-2℃～12℃。 12日(正月初三)：晴天到多云，气温-2℃～15℃。 13日(正月初四)：多云间晴天，气温1℃～18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）