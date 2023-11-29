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今日腊月二十八 未来几天洛阳气温快速回升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2024.02.07 08:05

　　今天是腊月二十八，民间有“腊月二十八，把面发”“腊月二十八，蒸馍贴花花”的说法，各家各户开始准备过年的主食。

　　市气象台发布2024年春运气象服务专报，根据最新气象资料分析，未来几天我市无明显雨雪天气，本周前期云系较多，后期以晴好天气为主，气温快速回升。受冷空气扩散影响，10日前后风力较大。

　　当前正值节前返乡高峰，交通流量大。在此提醒大家，自驾出行前要了解路况、天气情况，合理规划出行路线和出行时间，尽可能避开拥堵路段和雾天、雪天等恶劣天气时段，遇恶劣天气一 定要注意降低车速、保持安全车距。

　　最近几天天气预报

　　今日：阴天到多云，西北风转偏北风2级～3级，气温-4℃～4℃。

　　明日：晴天间多云，偏北风2级～3级，气温-4℃～8℃。

　　9日(除夕)：晴天到多云，偏西风3级左右，气温-2℃～13℃。

　　10日(正月初一)：多云到晴天，西北风4级～5级，局地阵风7级～8级，气温0℃～13℃。

　　11日(正月初二)：晴天间多云，气温-2℃～12℃。

　　12日(正月初三)：晴天到多云，气温-2℃～15℃。

　　13日(正月初四)：多云间晴天，气温1℃～18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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