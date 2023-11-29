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景区免门票、车位免费停……今年春节，洛阳这些服务太贴心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 21:18

　　景区免门票、车位免费停、消费有补贴……临近春节，洛阳市不少县区纷纷推出多项“宠客”服务，以最大的诚意、最实的举措欢迎八方游客来洛畅玩。

　　新安县

　　2月10日至2月25日，县内所有A级景区(龙潭大峡谷、黛眉山、青要山、千唐志斋、汉函谷关、苏园、大河田园、土古洞、金斗山、有生工矿游、寺坡山、卡萨米亚工业游景区)和荆紫仙山免门票入园(景区保险需自费购买)。

　　春节期间，爱心顺风车将为游客提供免费接送服务。

　　另外，不少青年志愿者将在汽车站为游客提供咨询引导、车票购买、行李搬运等服务。

　　宜阳县

　　2月9日早8:00至2月18日早8:00，县城主城区路内停车泊位免费停放。

　　栾川县

　　2月10日至3月31日，老君山(需提前预约)、鸡冠洞、重渡沟、伏牛山滑雪度假乐园、王府竹海、养子沟、天河大峡谷7个景区，对全国属龙或姓名中含“龙”字的游客免收首道门票(景区保险需自费购买)。

　　2月9日早8:00至2月18日早8:00，免费开放县城区路内停车泊位、沿街单位厕所；2月2日至2月24日，对在县城区范围内的机动车、非机动车轻微违法行为不予处罚。

　　涧西区

　　青年志愿者将在大型灯展等重大节庆活动节点，宣传洛阳历史文化。游客密集的广州市场设有志愿服务岗，有志愿者引导旅客、市民规范停放车辆。

　　老城区

　　2月10日至3月31日，属龙或名字中含“龙”字的游客到隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)游玩，凭身份证、户口本、社保卡等有效证件，可免费入园。

　　孟津区

　　2月7日至2月29日，在53个指定商家消费时，通过微信支付可享受满额立减优惠。商家种类涵盖餐饮、住宿、土特产、百货零售等，单次消费最高可减50元。

　　2月9日早8:00至2月18日早8:00，1726个路边车位免费停放；2月2日至2月24日，对在本行政区域内违停的机动车情节轻微的，不予开具《违法停车告知单》。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 记者 吕百营 文/图 通讯员 杨夏 高月 侯豫炯）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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