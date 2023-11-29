春节期间，洛阳这些地方可办护照

今年春节期间，洛阳市公安局出入境管理部门将加班服务，方便在外地生活、学习、务工的群众趁春节假期回洛办理出入境证件，便利不方便请假的在校中、小学生及家长假期办理出入境证件。

今年春节期间，洛阳市公安局出入境管理部门将加班服务，方便在外地生活、学习、务工的群众趁春节假期回洛办理出入境证件，便利不方便请假的在校中、小学生及家长假期办理出入境证件。 今年春节期间，洛阳市公安局出入境管理部门将加班服务，方便在外地生活、学习、务工的群众趁春节假期回洛办理出入境证件，便利不方便请假的在校中、小学生及家长假期办理出入境证件。 各出入境接待大厅服务时间、地址及联系电话如下： 洛阳市公安局出入境接待大厅 时间：2月11日(农历大年初二)上午9时到11时，14时30分至17时。 地址：洛龙区太康西路80号 电话：63133478 洛阳市公安局涧西政务服务大厅出入境窗口 时间：2月12日(农历大年初三)上午9时到11时，14时30分至17时。 地址：涧西区联盟路与太原路交叉口西南角(住房公积金大厦二楼) 电话：60175958 洛阳市公安局老城政务服务大厅出入境窗口 时间：2月12日(农历大年初三)上午9时到11时，14时30分至17时。 地址:老城区墨香路(经八路)与状元红路交叉口南200米(老城公安分局院内) 电话：63136447 洛阳市公安局瀍河政务服务大厅出入境窗口 时间：2月12日(农历大年初三)上午9时到11时，14时30分至17时。 地址:瀍河区夹马营路555号君河湾西门北50米 电话：63135500 洛阳市公安局西工政务服务大厅出入境窗口 时间：2月13日(农历大年初四)上午9时到11时30分。 地址:西工区滨河北路与美术馆路交叉口 电话：63133233、63136232 在此期间，对于符合国家移民管理局规定的紧急情况的申请人，洛阳市公安局出入境管理部门将一如既往提供加急服务。具体如下：公民出国留学开学日期临近，前往国入境许可或者签证有效期即将届满，出国境参加紧急商务活动、洽谈业务等。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李宙衡 文/图）