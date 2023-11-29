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缴费期延长！事关洛阳职工大额医疗费用补助
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳医保 2024.02.06 16:24

　　今日，洛阳医保微信公众号发布消息，为做好2024年度职工大额医疗费用补助工作，洛阳职工大额医疗费用补助缴费期延长。具体内容如下：

关于做好延长职工大额医疗费用补助缴费期工作的通知

　　各县区医疗保障局、税务局，市医疗保障中心，相关商业保险公司，各定点医药机构，有关单位：

　　为做好2024年度职工大额医疗费用补助(以下简称职工大额补助)工作，鼓励和引导职工积极参保，根据《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市职工大额补充医疗保险实施办法的通知》 (洛政办〔2021〕22号)精神和参保职工需求，现就做好职工大额补助延长缴费期工作通知如下：

　　一、2024年度延长缴费期工作

　　(一)延长缴费时限

　　在原有基础上延长至2024年3月15日。

　　(二)保障时限

　　自2024年1月1日至2024年12月31日。

　　(三)缴费标准

　　基础缴费标准按190元的档次执行；如参保单位或灵活就业参保人员自愿按照240元的档次缴费的，可于2024年2月底开始向属地医疗保险经办机构提出申请。

　　(四)缴费方式

　　(1)参保单位缴费方式同基本医疗保险(含生育)缴费方式保持一致，可通过税务部门缴费渠道一并缴纳。

　　(2)灵活就业参保人员可根据个人需要，自主选择线上、线下缴费渠道缴纳费款。

　　线上：主要包括“河南税务”APP 、支付宝“河南税务”小程序、微信“河南税务”公众号或小程序、微信“洛阳税务”公众号等。

　　线下：缴费人可持有效身份证件就近到有代收资质的12家商业银行网点(如中国银行、中原银行等)办理个人缴费或签订批扣协议；也可持有效身份证件到当地办税服务大厅或自助办税终端缴费。

　　(3)职工基本医疗保险个人账户资金可用于职工本人参保缴费，具体划账办法请咨询所属单位或医保中心。

　　二、2025年度职工大额医疗费用补助缴费期准备工作

　　2025年度征缴期为2024年9月至2024年12月底。望涉及单位提前做好工作准备，把惠民实事办好。

国家税务总局洛阳市税务局

2024年1月25日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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