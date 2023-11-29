@洛阳人！关于烟花爆竹燃放 这份安全提醒请收好

正值寒假，燃放烟花爆竹成为孩子们最大的乐趣之一。可是，燃放烟花爆竹存在一定安全风险。5日，记者邀请市消防救援支队宜阳大队消防队员做了一组实验，希望对热衷燃放烟花爆竹的市民起到警示作用。

正值寒假，燃放烟花爆竹成为孩子们最大的乐趣之一。可是，燃放烟花爆竹存在一定安全风险。5日，记者邀请市消防救援支队宜阳大队消防队员做了一组实验，希望对热衷燃放烟花爆竹的市民起到警示作用。

塑料瓶底被炸开，枯草被烟花引燃

实验用品：鞭炮、五彩花棒、多彩烟花、塑料瓶、红外线测温仪

实验人员：消防队员马金刚、蔡旭阳

实验过程：马金刚和蔡旭阳做好个人防护后，俩人相互配合，将一个鞭炮点燃投入到空塑料瓶内，迅速拧紧瓶盖扔了出去，两三秒后随着砰的一声响，塑料瓶损毁严重，瓶盖被炸坏，瓶底被炸开。五彩花棒类似于“仙女棒”，马金刚点燃了一根，蔡旭阳随即将红外线测温仪靠近五彩花棒的中心点，温度达到198℃。最后，马金刚和蔡旭阳将一根多彩烟花放在一块草地上并点燃，多彩烟花产生的火星将枯草引燃，火势向四周蔓延，周围的枯草很快被烧干净。

实验结果：鞭炮威力比较大，能够轻松将塑料瓶“炸破相”；五彩花棒看似没有危险，但中心燃烧点温度高，如果放松警惕靠近，有烧伤烫伤风险；燃放烟花会产生大量火星，如果周边有易燃可燃物，很容易被引燃。