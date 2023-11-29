穿越盛唐洛阳年 文明出行爱相伴——春节文明出行倡议书

春临河洛，福满古都。又是一年新春到，随着洛阳旅游热度持续走高，春节期间我市车流量、客流量都将大幅增长。

广大市民朋友：

春临河洛，福满古都。又是一年新春到，随着洛阳旅游热度持续走高，春节期间我市车流量、客流量都将大幅增长。为当好“东道主”，进一步展现洛阳文明城市形象，共同营造喜庆祥和的节日氛围，维护和谐有序的出行环境，市文明办联合市直工委、市教育局、市交警支队发出如下倡议：

一、主动礼让，文明出行。机动车驾驶人要文明驾驶、斑马线前主动礼让行人和非机动车，行人、非机动车按照交通信号灯通行，不闯红灯。

二、遵守法规，平安出行。做到开车不喝酒，喝酒不开车；不超速、不超载、不超员、不抢道、不占道；不违法停车、不逆向行驶、不乱鸣喇叭。

三、合理规划，绿色出行。广大市民出行前合理规划，尽量选择公共交通工具绿色出行、错峰出行，将道路和停车位让给外地游客，展现洛阳文明形象。

四、广泛宣传，文明“童”行。广大青少年积极发挥“小手拉大手”的纽带作用，当好家庭的“文明交通宣传员”。

五、模范带头，相互监督。全市广大党员干部和机关工作人员应当充分发挥先锋模范作用，以身作则、率先垂范，带头遵守法规，文明出行；积极宣传道路交通安全法规，监督和制止不规范、不安全、不文明的交通行为。

新年新气象，新春新风尚。广大市民朋友，让我们心连心、手拉手，从我做起，从现在做起，从脚下做起，共同营造更加文明、安全、畅通、和谐的出行环境！

市文明办市直工委

市教育局市交警支队

2024年2月4日