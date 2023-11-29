“90后”青年丁子轩：洛阳这座城市，值得青年人与之共赴未来

这两天，古都洛阳银装素裹，老城西大街的古城韵味愈发悠长！或身着汉服、或拖着行李箱在这里“打卡”留念的游人，很多会在“丁家老号”鲜花饼店驻足，精心挑选几样不同口味的糕点带给家人、朋友。

●人物：丁子轩

●年龄：30岁

●身份：“丁家老号”鲜花饼店老板

这两天，古都洛阳银装素裹，老城西大街的古城韵味愈发悠长！或身着汉服、或拖着行李箱在这里“打卡”留念的游人，很多会在“丁家老号”鲜花饼店驻足，精心挑选几样不同口味的糕点带给家人、朋友。

4日一大早，饼店老板、“90后”青年丁子轩安排好食品厂的生产工作，匆匆赶到店里整理货品、招呼客人。

“临近春节，店里顾客更多，外地客户的订单量也增加了不少。”丁子轩说，这都是借了洛阳文旅“出圈”的东风，虽然辛苦，但大家干劲儿十足。

今年30岁的丁子轩老家在河南周口，说起来洛创业，他说有对父母的牵挂，有对文化的认同，也是一名青年人的必然选择。

“文化是一座城市的灵魂，它让城市更具独特的吸引力和创造力，洛阳就是这样一座城市。”丁子轩说，这两年，洛阳市大力推进青年友好型城市建设，从平台支持、政策支持、服务保障等方方面面，提升城市功能品质与青年人的契合度，为青年人建功立业提供了广阔舞台。

丁子轩的父母有制作糕点的技艺，早些年在西大街开了一家鲜花饼店。2018年，他大学毕业后，选择来到洛阳，帮助父母经营店铺，以青年人的审美对店铺进行改造提升，对鲜花饼配方进行改良，店里的生意也越来越红火。

扑面而来的青春气息，更多的创业发展机遇，让丁子轩来到洛阳、爱上洛阳、留在洛阳，他也在这里收获了爱情。

几年前，濮阳女青年杜莹莹来洛阳旅游，在“丁家老号”鲜花饼店购物时，认识了丁子轩。对创业的期待、对文化的热爱，这些共同的爱好让两个年轻人一见如故。随着交流的深入，两个人确定了恋爱关系，决定在洛阳为共同的梦想奋斗。

去年，丁子轩用准备购买婚房的60余万元，在洛龙区一家食品工业园建了一个鲜花饼食品厂，迈上了实现理想的新台阶。

“市里对青年人创业的扶持政策，加上这两年洛阳文旅的持续‘出圈’，给了我们投资建厂最大的底气。”丁子轩说，他的食品厂和店铺申请了10个微信号，每个微信号可以添加1万名好友，目前都基本满员，这些微信好友都是来洛阳旅游购买鲜花饼时添加的，很多成了回头客。

五湖四海的来洛游客，让丁子轩的鲜花饼从洛阳走向了全国。

“很多游客回家后，会时常通过微信联系复购，在店铺零售之外，我们平常每天要通过快递向全国各地发货100多箱。”丁子轩说，随着春节临近，现在每天要发200多箱货。

最近，丁子轩的食品厂正在结合文化创意改进生产技艺，他希望用更具特色、口味更好的产品，跟上洛阳文旅蓬勃发展的步伐，为洛阳文旅产业的发展贡献绵薄之力。

“洛阳市今年将继续深挖新文旅产业的潜力，加快建设全国沉浸式文旅目的地，这对我们来说是一件特别好的事。”丁子轩说，“洛阳这座城市，值得青年人与之共赴未来。”（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 石智卫 文/图）