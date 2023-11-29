洛阳4名教师入选2023年度中原名师

3日，记者从市教育局获悉，省教育厅于近日公布2023年度中原名师名单，我市有4名教师入选。
3日，记者从市教育局获悉，省教育厅于近日公布2023年度中原名师名单，我市有4名教师入选。
3日，记者从市教育局获悉，省教育厅于近日公布2023年度中原名师名单，我市有4名教师入选。
他们分别是：洛阳理工学院附属高级中学数学教师冀毅庭、洛阳市东方第二初级中学物理教师刘红云、洛阳市第一实验小学数学教师张喜锋、洛阳市直机关第二幼儿园学前教育教师杜茜。
中原名师获得者将被授予河南省中小学幼儿园教师教育专家称号，并以其姓名命名中原名师工作室，其所在学校被授予河南省教师发展学校称号。认定后按项目予以20万元经费补助(经费补助中5万元由省级统筹，用于安排中原名师出国研修项目)，保证名师工作室和教师发展学校的持续建设和良性发展。（洛报融媒·洛阳网记者 何奕儒 通讯员 武磊）
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