洛阳共发现和整改隐患房屋2555栋

2日，记者从市住建局获悉，当前我市正在开展自建房安全隐患排查整治“回头看”集中攻坚行动。自2022年5月以来，全市共排查自建房201.96万栋，发现和整改隐患房屋2555栋，确保实现危房不住人、住人无危房。

2日，记者从市住建局获悉，当前我市正在开展自建房安全隐患排查整治“回头看”集中攻坚行动。自2022年5月以来，全市共排查自建房201.96万栋，发现和整改隐患房屋2555栋，确保实现危房不住人、住人无危房。

“影响我市自建房安全的因素主要集中在四个方面。”市住建局相关负责人表示，即未经专业设计、加固处理，违规加建、私搭乱建；改变自建房居住功能，擅自开展经营活动；擅自加层、扩建、开挖地下空间，拆改主体承重结构和空间布局；擅自在原建自建房内部增设墙体，在楼顶新增架空层、彩钢瓦、堆放重体量物资，违规增大房屋结构载荷。

本次“回头看”集中攻坚行动重点聚焦城乡接合部、城中村、宾馆、酒店、教育培训、农贸市场、文化旅游等人员密集场所和三层及以上的自建房，将采取集中自查、交叉互查、督导检查等方式，在2月8日前全面完成排查隐患整改工作，确保安全隐患动态清零。

在排查整治过程中，针对存在一般安全隐患的房屋，将按照谁拥有谁整改、谁使用谁整改、谁受益谁整改原则，坚持立行立改、限时整改，确认整改到位后，才可继续使用或经营；对初判存在重大隐患的房屋，将坚持零容忍态度，第一时间采取清人、封房、警戒、警示等措施，经安全检测鉴定后，进行加固或拆除处理；对一时难以认定的隐患房屋，将组织专家进行现场论证；对清零销号的隐患房屋，将严格落实“一户一档”“双签字”等要求。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 李彦刚）