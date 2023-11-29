文旅服务应着力展现“女性友好”

“出门游玩，找个厕所怎么这么难？”《法治日报》记者近日调查发现，节假日，各旅游景点、各大商超的女厕所门口往往排起长队，而男厕所门口通常无人排队。有女游客吐槽，有时上个厕所得排半小时队，还有女士为了少去厕所，只能少喝水。

“出门游玩，找个厕所怎么这么难？”《法治日报》记者近日调查发现，节假日，各旅游景点、各大商超的女厕所门口往往排起长队，而男厕所门口通常无人排队。有女游客吐槽，有时上个厕所得排半小时队，还有女士为了少去厕所，只能少喝水。

景区、商场女厕等候人数多、时间长，一直是人们关注的问题。早些年，公厕设计有对称设计的偏好，男女厕的面积通常为1∶1，这看上去似乎“平等”，可事实并非如此。男厕因为既有隔间，也有小便池，空间利用率要远高于女厕；而女性因为生理差异，其厕所使用时间较长，经期、孕期女性使用时间则更长。供需矛盾之下，女性如厕难题愈演愈烈，不少女性“占领男厕”也常常成为生活中的应急选项。

其实，“厕所焦虑”只是女性需求被忽视的冰山一角。还有女性与文旅服务的诸多“碰撞”，尚待进入公共讨论视野。比如，路面缝隙卡住高跟鞋，也卡出了美丽的尴尬；天桥设计的高度使婴儿车难以通行，成为不少年轻母亲的日常痛点；一些景区、商场缺少母婴室，给哺乳妈妈带来诸多不便……许多从男性角度看起来微不足道的问题，却是女性常常面临的痛点。“半边天”们除了无奈被动适应，别无“她”策。

城市的温度在于细节，文旅服务的提升也在细节。女性是最活跃的文旅消费群体，也是众多家庭消费的主导者。进入新文旅赛道，“欢迎公主回城”已然成为旅游营销的流量密码，如何融入“公主视角”去提升文旅服务，考验着一座旅游城市的细节洞察力与改进能力。在热情“欢迎公主回城”之时，我们更应想“她”之所想、解“她”之所难，让“她”在整个旅游过程中少些尴尬和不便，多些从容和愉悦。

说到底，我们的文旅场所及城市公共服务设施建设，要真正了解、体谅并适应“她需求”，在诸多细节上着力展现“女性友好”，这是赢得“公主芳心”的真招实招，也是接好“泼天富贵”的重要内功。（洛谭）