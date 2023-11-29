事关洛阳新春焰火晚会！这些道路将临时管控

洛阳市2024年新春焰火晚会将于2月10日(大年初一20:00—20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行，2月6日、8日开展全要素演练。为保障新春焰火晚会及演练活动顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。

今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新通告，内容如下：

洛阳市2024年新春焰火晚会将于2月10日(大年初一20:00—20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行，2月6日、8日开展全要素演练。为保障新春焰火晚会及演练活动顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。现将有关情况通告如下：

一、管控区域设置

(一)核心封闭区：洛河北岸—王城大道地面道路—开元大道(不含)—龙门大道—太康路—长厦门街(不含)—古城路地面道路—龙门大道

(二)中距离管控区：九都路—王城大道—滨河北路—西苑桥—古城路地面道路—学府街—关林路—龙门大道—开元大道—新伊大街—新街

(三)外围分流区：王城大道—九都路—南昌路—河洛路—周山大道—南山大道—三川大道—古城路—新伊大街—中州路

二、交通管理措施

(一)自2024年2月10日7时至活动结束，永通门大街(聂泰路至龙门大道)实行临时封闭，禁止车辆通行。

(二)自2024年2月10日13时30分至活动结束，古城路地面道路(市府西街至龙门大道)、古城快速路定鼎门隧道厚载门街的两个出口、聂泰路(古城路至隋唐城路)、文博路(聂泰路至隋唐城路)、龙门大道西辅道(乐天路至古城路)实行临时封闭，禁止车辆通行。

(三)自2024年2月10日17时至活动结束，菏泽寺街(聂泰路至龙门大道)、宜人路(广利街至龙门大道)、定鼎门街(太康路至宜人路)、龙门大道西辅道(聂潘路至乐天路、古城路至宜人路)实行临时封闭，禁止车辆通行。

(四)自2024年2月10日17时30分至活动结束，西苑桥、王城大桥辅桥、牡丹桥、洛阳桥实行临时封闭，禁止车辆通行。

(五)自2024年2月10日18时至活动结束，核心封闭区实行临时封闭，车辆只出不进。

(六)自2024年2月10日13时30分至19时30分，王城大道快速路和古城快速路各入口匝道实行动态管控，视情实施封闭措施；19时30分至20时30分，王城大道快速路和古城快速路实行临时封闭，禁止车辆通行。

三、车辆停放安排

(一)学院路城建集团地面停车场。位置：龙门大道与学院路交叉口东北角

(二)洛龙区体育文化中心停车场。位置：龙门大道与学院路交叉口东南角

(三)洛阳城市停车场。位置：太康路与市府西街交叉口西北角

(四)市民之家停车场。位置：开元大道与永泰街交叉口西南角

(五)隋唐园立交停车场。位置：古城路与王城大道交叉口

(六)隋唐遗址西门停车场。位置：古城路与王城大道交叉口东北角

部分停车场在管控区域以内，请广大市民合理规划出行时间。活动现场周边停车资源有限，最近的地铁站为地铁2号线文博园站，请广大市民尽量选择地铁方式出行。

四、其他有关措施

(一)活动期间，公安机关交通管理部门将根据道路交通流量情况，视情调整临时交通管理时间和范围，请广大市民提前做好出行安排，合理选择出行方式、出行时间。

(二)活动期间，西苑桥、王城桥、牡丹桥、洛阳桥禁止一切机动车辆停放和人员聚集逗留，以上四座桥梁封闭后，南北通行车辆可绕行凌波桥、瀛洲桥、新街桥和李城桥。

(三)实施临时交通管理措施期间，与管控区域相关的部分公交线路采取停驶、缩线或绕道措施，具体调整按照洛阳轨交集团发布的公交运行方案执行。活动结束后的公交接驳点分别设置在文博路博物馆停车场和龙门大道赵村路口以北的东辅道。

洛阳市公安局交通警察支队

2024年2月5日

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