洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

事关洛阳新春焰火晚会！这些道路将临时管控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2024.02.05 23:26

　　今日，“洛阳交警”微信公众号发布最新通告，内容如下：

　　洛阳市2024年新春焰火晚会将于2月10日(大年初一20:00—20:30)在洛龙区定鼎门遗址公园宁人坊(从政坊以东、天街以西)举行，2月6日、8日开展全要素演练。为保障新春焰火晚会及演练活动顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，在活动期间将对部分道路分时、分段采取临时交通管理措施。现将有关情况通告如下：

　　一、管控区域设置

　　(一)核心封闭区：洛河北岸—王城大道地面道路—开元大道(不含)—龙门大道—太康路—长厦门街(不含)—古城路地面道路—龙门大道

　　(二)中距离管控区：九都路—王城大道—滨河北路—西苑桥—古城路地面道路—学府街—关林路—龙门大道—开元大道—新伊大街—新街

　　(三)外围分流区：王城大道—九都路—南昌路—河洛路—周山大道—南山大道—三川大道—古城路—新伊大街—中州路

　　二、交通管理措施

　　(一)自2024年2月10日7时至活动结束，永通门大街(聂泰路至龙门大道)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(二)自2024年2月10日13时30分至活动结束，古城路地面道路(市府西街至龙门大道)、古城快速路定鼎门隧道厚载门街的两个出口、聂泰路(古城路至隋唐城路)、文博路(聂泰路至隋唐城路)、龙门大道西辅道(乐天路至古城路)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(三)自2024年2月10日17时至活动结束，菏泽寺街(聂泰路至龙门大道)、宜人路(广利街至龙门大道)、定鼎门街(太康路至宜人路)、龙门大道西辅道(聂潘路至乐天路、古城路至宜人路)实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(四)自2024年2月10日17时30分至活动结束，西苑桥、王城大桥辅桥、牡丹桥、洛阳桥实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　(五)自2024年2月10日18时至活动结束，核心封闭区实行临时封闭，车辆只出不进。

　　(六)自2024年2月10日13时30分至19时30分，王城大道快速路和古城快速路各入口匝道实行动态管控，视情实施封闭措施；19时30分至20时30分，王城大道快速路和古城快速路实行临时封闭，禁止车辆通行。

　　三、车辆停放安排

　　(一)学院路城建集团地面停车场。位置：龙门大道与学院路交叉口东北角

　　(二)洛龙区体育文化中心停车场。位置：龙门大道与学院路交叉口东南角

　　(三)洛阳城市停车场。位置：太康路与市府西街交叉口西北角

　　(四)市民之家停车场。位置：开元大道与永泰街交叉口西南角

　　(五)隋唐园立交停车场。位置：古城路与王城大道交叉口

　　(六)隋唐遗址西门停车场。位置：古城路与王城大道交叉口东北角

　　部分停车场在管控区域以内，请广大市民合理规划出行时间。活动现场周边停车资源有限，最近的地铁站为地铁2号线文博园站，请广大市民尽量选择地铁方式出行。

　　四、其他有关措施

　　(一)活动期间，公安机关交通管理部门将根据道路交通流量情况，视情调整临时交通管理时间和范围，请广大市民提前做好出行安排，合理选择出行方式、出行时间。

　　(二)活动期间，西苑桥、王城桥、牡丹桥、洛阳桥禁止一切机动车辆停放和人员聚集逗留，以上四座桥梁封闭后，南北通行车辆可绕行凌波桥、瀛洲桥、新街桥和李城桥。

　　(三)实施临时交通管理措施期间，与管控区域相关的部分公交线路采取停驶、缩线或绕道措施，具体调整按照洛阳轨交集团发布的公交运行方案执行。活动结束后的公交接驳点分别设置在文博路博物馆停车场和龙门大道赵村路口以北的东辅道。

洛阳市公安局交通警察支队
2024年2月5日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
    17岁女生手汗淋漓不止 原因是……
         “我觉得自己好奇怪，好想把自己藏起来……”小月(化名)今年17岁，成绩优异、勤奋好学，是众人眼中常常夸...
  • ·健康快讯：洛阳市中医院儿童青少年近视门诊开诊
  • ·健康快讯：洛阳市第三人民医院开展学习困难公益筛查活动
  • ·晨起口苦是咋回事？该怎么办？
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 政府工作报告（摘要）
  • 雨雪暂别洛阳“舞台” 低温仍未“退场”
  • 坐高铁能带绿植吗？洛阳火车站回复
  • 两会瞬间
  • 春节假期期间 洛阳地铁延长运营1小时
  • 炸丸子、熬皮冻，自己动手年味儿足（...
  • 出行注意！洛阳多条公交线路临时调整
  • 人员密集场所门窗上障碍物应拆除
  • 今年春节洛邑古城民俗活动丰富多彩
  • 新春走基层：守护群众出行 洛阳高速交...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    王城公园雪打灯

    欢天喜地迎新春

    兴洛湖公园 银装素裹

    迎新春 百人剪百龙活动
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605