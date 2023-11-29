告别雨雪天气！洛阳最高气温将升至15℃

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，本周洛阳市无明显雨雪天气过程，周前期云系较多，周后期以晴好天气为主，气温快速回升。受冷空气扩散影响，10日前后风力较大。 今日是腊月二十六，春节的脚步越来越近，年味儿越来越浓。 今日最高气温升到零上，人们纷纷走出家门，来到超市、农贸市场等地购买年货。 需要注意的是，目前洛阳市大部分地区雨雪天气结束，但仍有对交通有影响的道路结冰。最低气温仍较低，大家需加强御寒保暖，谨防感冒；统筹安排出行时间，注意出行安全。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，本周洛阳市无明显雨雪天气过程，周前期云系较多，周后期以晴好天气为主，气温快速回升。受冷空气扩散影响，10日前后风力较大。 具体天气预报如下： 6日(周二)：阴天间多云，南部山区有零星小雪，偏东风2级～3级，气温-6℃～4℃。 7日(周三)：阴天到多云，偏东风2级～3级，气温-6℃～4℃。 8日(周四)：晴天间多云，气温-4℃～8℃。 9日(除夕)：晴天到多云，偏西风3级，气温-2℃～13℃。 10日(正月初一)：多云到晴天，西北风4级左右，气温1℃～12℃。 11日(正月初二)：晴天间多云，气温-2℃～12℃。 12日(正月初三)：晴天到多云，气温-2℃～15℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）