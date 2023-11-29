2月6日起，洛阳部分公交线路优化调整

今日，“洛阳市交通运输局”微信公众号发布《关于调整部分公交线路的通告》。 今日，“洛阳市交通运输局”微信公众号发布《关于调整部分公交线路的通告》，内容如下： 关于调整部分公交线路的通告 一、优化调整26路 为有效做好公交与地铁2号线开元湖站的接驳，洛阳公交集团将于2024年2月6日起，优化调整26路。 26路调整后，去程从西关发车，沿原线行驶至长兴街与展览路交叉口后，改走长兴街、牡丹大道到达终点站牡丹大道兴洛西街口东(地铁2号线开元湖站D口)；回程从牡丹大道兴洛西街口东(地铁2号线开元湖站D口)发车，走牡丹大道、永泰街恢复原线。 取消站位：兴洛东街牡丹大道口。 新增站位：长兴街展览路口南(去程)、牡丹大道兴洛东街口东(去程)、牡丹大道兴洛西街口东。 二、优化调整V8路 为方便建华路附近社区居民出行，洛阳公交集团将于2024年2月6日起，优化调整V8路。 V8路调整后，去程从中州东路公交停车场发车，沿原线行驶至春都路与龙光路交叉口后，改走春都路、建华路、瀍涧大道恢复原线；回程不调整。 新增站位：建华路春都路口(去程)。 三、取消D54路 2021年9月开通D54路，受道路条件限制，导致快车不快，客流量低。洛阳公交集团将于2024年2月6日起，D54路并入54路常规线路，不再采用大站快车模式运营。⑥