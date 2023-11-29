隋唐大运河国家文化公园将举办迎新春游园会

今日，记者从洛阳文旅集团获悉，2月8日至2月26日，隋唐大运河国家文化公园将开启大运河迎新春游园会，丰富多彩的新春活动将带领游客通过运河文化，感受盛世隋唐。

今日，记者从洛阳文旅集团获悉，2月8日至2月26日，隋唐大运河国家文化公园将开启大运河迎新春游园会，丰富多彩的新春活动将带领游客通过运河文化，感受盛世隋唐。

据了解，隋唐大运河国家文化公园位于洛河与瀍河交汇处，定位为集文化展示、居民休闲、购物娱乐等多重功能为一体的生态公园，通过模拟隋唐大运河历史走线，根据运河沿线著名城市区位和历史文化设置景点，场景化展示大运河漕运文化。

活动：运河演绎颂风华

时间：2月10日至2月16日(正月初一至正月初七)

内容：NPC古装演绎，让游客仿佛穿越时空，置身于隋唐盛世，沿着古老的运河，感受当时的繁华与风采，商贾云集的热闹场面，仿佛回到千年前的繁华都市。

活动：璀璨运河北极光

时间：2月8日至2月16日(腊月二十九至正月初七)

内容：用震撼的光影效果，将各种真实自然场景立体呈现，璀璨银河极光、唯美灯海秘境，目光所及皆是炫彩之光，将感官瞬间拉入另一个时空，身临其境与极光斑斓互动，全身心感受激光带来的震撼冲击。

活动：运河慧多星乐园

时间：2月8日至2月26日(腊月二十九至正月十七)

内容：欢乐趣味的全新特色网红主题乐园，有网红秋千等设施，满足大人、儿童的不同需求，给不同年龄段的游客，带来不一样的快乐体验。

活动：运河之上食九城

时间：2月8日至2月26日(腊月二十九至正月十七)

内容：汇聚色香味俱全的特色美食，满足游客的味蕾体验。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青）