迎春灯会、儿童主题庙会开幕时间确定

5日，记者从洛阳市园林绿化中心获悉，延期举办的“2024王城新春游园会暨迎春灯会”“2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”将于2月7日(腊月二十八)开幕，“2024‘童梦穿越节’儿童主题庙会”将于2月10日(正月初一)开幕。

5日，记者从洛阳市园林绿化中心获悉，延期举办的“2024王城新春游园会暨迎春灯会”“2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”将于2月7日(腊月二十八)开幕，“2024‘童梦穿越节’儿童主题庙会”将于2月10日(正月初一)开幕。

咨询电话：王城公园 0379-63938545

隋唐城遗址植物园 0379-65917101

从政坊游园 0379-63237879 (洛报融媒·洛阳网记者 杨婷艳)