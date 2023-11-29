迎春灯会、儿童主题庙会开幕时间确定

5日，记者从洛阳市园林绿化中心获悉，延期举办的“2024王城新春游园会暨迎春灯会”“2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”将于2月7日(腊月二十八)开幕，“2024‘童梦穿越节’儿童主题庙会”将于2月10日(正月初一)开幕。
5日，记者从洛阳市园林绿化中心获悉，延期举办的“2024王城新春游园会暨迎春灯会”“2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会”将于2月7日(腊月二十八)开幕，“2024‘童梦穿越节’儿童主题庙会”将于2月10日(正月初一)开幕。
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隋唐城遗址植物园 0379-65917101
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